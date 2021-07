Hay diferentes versiones de por qué venía en contramano el conductor que mató a Alejo

Sobre el caso del nene Alejo Silva, que murió en la madrugada del domingo tras el partido de la Copa América, atropellado en las inmediaciones de Félix Aguilar y Santa Rosa, en Rawson, ahora habló la abogada del Exequiel Sigalat y dio una versión diferente a la dada por su cliente ayer. sobre por qué circulaba en contramano al momento del accidente.

En su declaración ante el juez este martes, Sigalat dijo sobre por qué dobló por calle Santa Rosa en sentido contrario que: “No sé por qué doble en ese sentido, nunca doblo en ese sentido. Después del impacto no recuerdo nada”. Las pericias dicen que circulaba en su Clío con 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

En cambio, este miércoles en una entrevista con radio Estación Claridad, su defensora Filomena Noriega, dijo que él decidió tomar un atajo de regreso a su casa por esa calle. "En mi reunión cuando estuve con él, él manifiesta que después del golpe, no recuerda. Pero sí recuerda haberse tomado un atajo, e irse por esa calle, luego que se apareció el otro auto de repente y en base al golpe no recuerda más nada".

Noriega expresó que "Ayer en la declaración el juez lo invitó a declarar o no, él manifestó su voluntad de declarar y en base a ello dijo que quería tomarse un atajo para llegar más rápido a su casa, desconociendo la orientación de la calle". Agregó: "Lo que hemos hablado es que él había salido de aislamiento el día anterior, estaba aislado por COVID, ese día le pidió al hermano de que se junten a ver el partido, después le pidió al primo, después pensó en quedarse en su casa, a lo cual el primo se juntaba con tres amigos más, estuvieron viendo el partido. De ahí regresó, para tomarse un atajo porque había llegado ya la novia del trabajo, se metió por esa calle de la cual él desconocía la orientación de la misma. Dice que escuchó un estruendo y que por el golpe no recuerda qué sucedió, luego recuerda que se encontró en comisaría. Incluso le vi la cara tenía muy lastimado. En su declaración le pide disculpas a la familia".

Sobre si quedó inconsciente después del golpe, Noriega dijo que "claro, él manifiesta que perdió el conocimiento no sé medicamente, pero no recuerda lo que pasó".

La letrada anticipó que apelará la prisión preventiva dictada para Sigalat ayer. "Hemos hablado con el fiscal de revertir algunos agravantes que le han impuesto que no tenía carnet de conducir y no es así, haber querido darse a la fuga y él manifiesta que no es así. En base a esas situaciones vamos a ir acreditando lo manifestado por mi defendido" aseguró. "Vamos a solicitar la excarcelación de mi cliente".

Detalló que la causa llegará a juicio y que "Entendemos que es un delito excarcelable, ya que hablamos de una pena de 3 a 6 años, y mi cliente no tiene antecedentes. Además, no hay peligro de fuga, ya que tiene su familia y trabajo en la provincia. Presentaremos la apelación de la prisión y el tribunal de impugnación definirá si la concede o no".

Sigalat (27) fue imputado por homicidio culposo quíntuplemente agravado por intento de fuga, ir en contramano, conducta temeraria, no poseer licencia de conducir y alcohol en sangre y se le dictó prisión preventiva de 4 meses que debe cumplir en la Central de Policía.

El otro conductor protagonista de este choque, Diego Adolfo Pérez (32), tuvo una imputación menor, pero grave. Homicidio culposo doblemente agravado por el alcohol en sangre y no tener carnet de conducir. Este sujeto quedó en libertad, pero deberá cumplir medidas coercitivas.