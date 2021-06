Videos: la vigilia de una madre que pide a gritos perpetua para el asesino de su hija

Han pasado tres semanas del inicio del juicio por Brenda Requena, joven que fue asesinada brutalmente en 2019 por su pareja. A lo largo de todos estos días hubo momentos tensos y de fuertes declaraciones sobre cómo murió Brenda. Pero a pesar de esas declaraciones, hubo una persona siempre pidiendo justicia, es Laura Requena, madre de la joven asesinada.

Fuera de tribunales, sentada o parada en un rincón, Laura siempre estuvo ahí pidiendo justicia por su hija y este jueves no fue la excepción, un día más de sufrimiento para ella porque pudo presenciar la etapa de los alegatos, donde se da a conocer lo que cada parte pidió por este delito.

Laura, muy acongojada por lo que había escuchado en la audiencia, habló y expresó: “Lamentablemente yo no voy a ver más a mi hija. No la vi ni en un cajón, a cajón cerrado la velé. Quiero la máxima pena”. Fiscalía representada por Marcela Torres y la querella por Filomena Noriega se mostraron aterrorizadas por los detalles que poco a poco se dieron a conocer sobre el caso y la Laura dijo: “Ella esta horrorizada de tanta hazaña que tuvo Álvarez con mi hija. Le entregué entera a mi hija y él (por Álvarez) me la devolvió en un cajón".

Mirá las declaraciones de Laura y de la abogada querellante:

Las que siempre estuvieron presentes fueron las mujeres de #NiUnaMenos, grupo que le brindó todo el apoyo a la familia de Brenda a lo largo del juicio. Este jueves -una jornada que hizo grados bajo cero- no fue la excepción y estuvieron al lado de Laura haciendo vigilia en la puerta de tribunales.

Representando al Ministerio Público Fiscal, la doctora Marcela Torres, habló con la prensa al término de la audiencia y expresó:

Los abogados defensores de Álvarez no quisieron dar declaraciones. Al salir de la audiencia se les preguntó si querían hacer alguna declaración y se negaron.

Este jueves se llevaron a cabo los alegatos de este hecho. La fiscalía pidió prisión perpetua, la querella la reclusión perpetua. Este viernes a las 9 de la mañana tendrá Álvarez de dar sus últimas declaraciones y después se conocerá el veredicto del triunvirato de jueces.