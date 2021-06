¿Por qué el tatuador sanjuanino, condenado por sextorsión, denuncia corrupción en la Justicia?

Luego de haber sido condenado a 5 años de prisión efectiva por pornovenganza, es decir por difundir imágenes de su ex pareja sin su consentimiento, y por lesiones leves calificadas, el tatuador sanjuanino Patricio Pioli publicó un alarmante mensaje en las redes y volvió a denunciar corrupción en la Justicia de La Rioja, donde lo juzgaron.

Sin embargo, esta no es la primera vez que tilda al Poder Judicial de la vecina provincia de esa forma pues ya lo hizo durante la lectura de sentencia, mientras sostenía un cartel con la palabra 'corruptos' frente a jueces y fiscales que participaron de la audiencia. Quizás el motivo que impulsó la publicación de Pioli, en la que amenaza con quitarse la vida, fue por el revés que recibió el miércoles cuando el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal que lo penó le revocó la prisión domiciliaria y ordenó su traslado a la cárcel.

Tras conocer el fallo, que resultó el primero en el país para este tipo de casos de coacción virtual, el abogado defensor del imputado no sólo apeló la decisión del tribunal sino que salió a denunciar irregularidades en el proceso judicial. Con el objetivo de que Casación revise el dictamen y la esperanza de que lo modifique a su favor, el Dr. Matías Cucco recurrirá a una instancia superior.

En declaraciones radiales, el letrado señaló: "Hubo varias irregularidades en la etapa de instrucción y también durante el juicio, hay pruebas que no nos dejaron incorporan para poder demostrar la inocencia de nuestro defendido. Hay interrogatorios que no pudimos realizar porque los jueces no lo permitieron".

Con la misma potencia que su defendido disparó contra las autoridades, Cucco aseguró que a lo largo del juicio "hubo parcialidad", ya que tanto a la querella como a la Fiscalía "se les permitía todo y a la defensa nada". Según su apreciación, durante todo el proceso judicial "no se respetó el principio de inocencia".

Del debate oral, especificó a los micrófonos de La Red que "no se ha aportado una sola prueba que dé certeza de que Pioli fue el autor de los hechos, ninguno de los testigos que ellos aportaron pudo determinar si Patricio fue o no quien difundió las fotos. Lo único que constaba fueron los dichos de la denunciante y los de su madre y su mejor amiga porque ella les contó pero ninguna presenció nada",

Es por esos argumentos que para el tatuador y su defensor hay lugar para los cuestionamientos. "Pioli vino siendo culpable en este juicio, se tergiversó todo. Él tenía que demostrar su inocencia cuando en realidad quien acusa es quien tiene que demostrar la culpabilidad. Se hizo todo al revés", afirmó y cerró: "Ya venía condenado de antemano por la presión social que genera el movimiento feminista".

Ni bien terminó el juicio y supo del castigo que debía afrontar, el sanjuanino se despachó en las redes con un duro mensaje. "Son todos unos corruptos pagados. Delincuentes, pero acá pueden hacer lo que sea. Vamos a ver en la próxima instancia", manifestó y agregó: "No voy a bajar los brazos hasta no demostrar que esto fue un circo armado y pagado. Los fiscales, los jueces, la prensa!!! todos corruptos".