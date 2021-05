Insólito: denuncian que un 'abogado trucho' estafó a varios sanjuaninos

Un sujeto se hizo pasar por abogado y estafó a varios sanjuaninos, haciéndoles creer que se ocuparía de sus cuestiones judiciales, les cobró una parte del supuesto trabajo que encararía y después desapareció de la faz de la tierra. Eso fue lo que denunciaron al menos cinco personas en la Policía, según contó una de las damnificadas.

En radio AM 1020, la presunta víctima contó que el hombre que habría simulado ser un profesional del Derecho la engañó, luego de asegurarle que se ocuparía de los inconvenientes que tenía con su ex pareja por la cuota alimentaria. Sin embargo, después de percibir un dinero por las acciones que iniciaría en la Justicia de Familia, como adelanto de sellados, no volvió a contactarse con la mujer que lo había contactado ni le respondió las llamadas.

Identificado con el nombre de Martín Sánchez (así se presentó con la damnificada), el denunciado que tendría 45 años no tendría matrícula ni figuraría en el listado de profesionales que componen el Foro de Abogados. "Yo lo contraté para que mi ex se haga cargo de la cuota alimentaria, pero terminó siendo un delincuente", sostuvo.

La víctima que lo acusó con las autoridades aseguró que no es la única persona que cayó en la trampa del simulador, sino que hay otros afectados. “No fui a la única que le pasó, hay cuatro chicas más que fueron estafadas”, afirmó.

Aunque no volvió a ver al supuesto abogado, la denunciante confesó temer por algún tipo de represalias de parte del sujeto al que denunció. Es que Sánchez cuenta con sus datos personales y ello podría ser usado en su perjuicio. “Yo tengo miedo de que me haga algo, sabe dónde vivo y tiene todos mis datos", dijo.

Consultados por el caso, desde el Foro de Abogados, las autoridades indicaron que hasta el momento no recibieron ningún tipo de denuncia al respecto y que desconocían esta situación.