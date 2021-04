Cuentas de la Policía de San Juan vulneradas: más de $250 mil a un efectivo y creen que hubo más casos

Son más de 250 mil pesos lo que transfirieron desde de la Policía a la cuenta particular de un miembro de la Tesorería de la fuerza. Eso fue lo que llamó la atención porque no pudieron justificar dicha operación y lo que desató el escándalo en la fuerza provincial por la presunta defraudación al Estado, un caso que promete salpicar no solo al personal de esa área sino también a los de más arriba.

La Subsecretaría de Seguridad sacó un comunicado este viernes informando sobre la denuncia radicada en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales por la “irregularidad”. Hay mucho hermetismo, pero el mismo Carlos Munisaga expresó en los medios que ya separaron de su cargo al licenciado Oscar Banetti, quien hasta en estos días era el jefe de la Tesorería de la Policía.

Todo saltó por una transferencia de más de 250 mil pesos de la cuenta madre de la Policía de San Juan a la cuenta particular de un efectivo de la fuerza. Lo que explicaron en la misma Policía, existe una cuenta principal a la que va a parar el dinero que recaudan por sellados, trámites y hasta adicionales de empresas. Posteriormente, de esa cuenta se gira distintas partidas a otras sub cuentas de las reparticiones de la Policía para abonar los servicios de adicionales a los policías, insumos, obras y otros gastos.

Señalaron que nunca se transfiere dinero de esa cuenta madre a las sub cuentas de la fuerza. En este caso, alguien detectó que hubo un movimiento bancario a la cuenta del Banco San Juan de un efectivo policial y estalló el escándalo, señalaron fuentes del caso. Sobre todo, por el monto, más de 250 mil pesos a una sola persona. Eso obligó a que la Jefatura y la Secretaría de Seguridad radicaran la denuncia el viernes último.

El equipo del fiscal Iván Grassi, de la UFI de Delitos Especiales, recibió el informe sobre esa transferencia irregular detectada por la Policía y ya solicitó un informe al banco para constatar el movimiento de dinero y si llegó a la persona que se menciona. Por ahora no trascendió su nombre. El caso es investigado como presunta defraudación al Estado.

Por ahora detectaron una operación, pero investigan si hubo otras transferencias de dinero similares antes y sin justificativo. La sospecha es que esto pudo venir ocurriendo de antes. Es por eso que pidieron informes de todos los movimientos de dinero en Tesorería de la Policía, sus destinatarios y qué montos. En la mira quedó el jefe de esa área, Oscar Banetti, pero están investigando si él tuvo alguna responsabilidad y si hay otros involucrados. Dentro de la misma Policía circulan muchos rumores, pero lo cierto es que los jefes de cada área son puestos por la Jefatura.