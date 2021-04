En una misma cuadra, Jáchal llora a los jóvenes que murieron en el accidente de motos de Niquivil

Solo cinco casas separan los domicilios de Silvio Alaníz y Fernando Díaz, los jóvenes oriundos de Jáchal que perdieron la vida en un accidente fatal el pasado domingo. Ambos eran muy unidos y vivían en el mismo Lote Hogar 48 de Niquivil. Es por eso que este lunes la postal que ofreció el barrio fue desoladora. Dos familias unidas por el dolor a pocos metros de distancia despidiendo los restos de los chicos que chocaron de frente en moto en la zona de Aguaditas de Jáchal.

Según detalló Isac Molina, amigo de ambos y presidente del club Sportivo Niquivil, donde Diáz y Alaníz jugaban, "el dolor que se siente es inmenso, son dos familias que están totalmente destruidas, hay mucho dolor por lo que eran estos chicos para el pueblo jachallero". Y agregó que "por lo general Niquivil es un pueblo tranquilo, de mucha paz y mucho silencio, pero hoy este silencio es ensordecedor. Acá están todos los vecinos despidiendo con mucho dolor a Silvio y a Fernando".

El accidente sucedió el pasado domingo en horas de la madrugada cuando ambos chocaron de frente en una calle de tierra. Según el parte de la Policía, ambos circulaban en sentido contrario en motos diferentes y al llegar a la zona del hecho, impactaron de frente. Todavía se trata de establecer cómo ocurrió el accidente, ya que se trata de una calle muy transitada. Si alguno de los dos cruzó de carril, si no se vieron o no llevaban luces, si tenían o no cascos, son preguntas que se responderán con las pericias pertinentes.

Horas antes habían estado juntos, reunidos en una vivienda, charlando y riendo, como lo hacían siempre con su grupo de amigos. Eran dos chicos de 26 y 22 años que tenían familia, jugaban al fútbol y horas antes al siniestro habían compartido una reunión distendida en la casa de uno de ellos.