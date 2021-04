Declaró el quinto y último detenido por el crimen en Pocito: mirá todo lo que dijo

En la tarde de este miércoles, se llevó a cabo la última audiencia de formalización por el crimen de Mario Gastón Lima Ortega (24), hecho ocurrido a fines de marzo. Fue contra Jorge Luis Díaz Iñón, de 28 años, quien es el quinto y último detenido. El imputado procedió a declarar y, tras ello, la jueza de Garantías, Celia Maldonado, resolvió que proceda la prisión preventiva por 7 meses contra Díaz Iñón. Será trasladado hacia el Servicio Penitenciario Provincial.

Según sus palabras, y tal cual se puede observar en el video, Díaz Iñón no salió del libreto dicho por el resto de los acusados. Tal como expresó, previo al hecho, se encontraba en su domicilio jugando a la Play Station y escuchando música junto a Ismael Blanes, Kevin Torres, Gonzalo Nuñez y su primo, Matías David Iñón Carrizo.

"En un momento, bajamos el volumen de la música por los vecinos y escuchamos que andaba una moto por afuera de mi casa. Salí y había un chico en una moto que venía para mi domicilio. Me metí. Cuando entro, salieron Kevin e Ismael y salí con ellos de nuevo. Ahí vimos a uno de los muchachos que estaba disparando contra mi domicilio", sostuvo el imputado.

El despliegue de la audiencia.

Agregó que su primo, Matías Iñón, salió a perseguirlo "y yo llamé a la Policía pero nunca llegó". Siguiendo con el relato, dijo que sacó el auto y, junto a sus amigos, salieron a buscar a los muchachos. Kevin Torres salió en su moto. "Cuando entramos a un barrio, me llama Kevin y me dice que estaban por Calle 5. Vamos hasta allá a baja velocidad. En un momento, mi primo se bajó y los muchachos -por Ortega y Quiroga- empezaron a largar tiros. Me bajo del auto, voy a buscar a mi primo pero no me dieron las piernas y me volví al auto. Cuando vuelvo, ya no estaba así que corrí hasta mi casa. Cuando llegué, me enteré lo que le habían hecho", terminó.

Pese a su declaración, está siendo juzgado por el delito de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso de dos o más personas; y por el delito de lesiones leves, en perjuicio de Maximiliano Quiroga (18), el amigo del joven fallecido.

Por otro lado, la jueza Maldonado creyó oportuna la prisión preventiva - tal como lo pidieron los fiscales- debido a que se trata de un delito de prisión efectiva y de una investigación bastante compleja. Sin embargo, Fiscalía la pidió por un año, al igual que el tiempo de investigación, pero la jueza de Garantías los redujo a 7 meses. Por su parte, la defensa, a cargo de Filomena Noriega, había pedido la excarcelación debido a que su cliente no tenía antecedentes de ningún tipo. En subsidio, solicitó 3 meses de prisión domiciliaria.

