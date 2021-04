¿Pata de lana en acción? Sanjuanina dijo que le robaron: le contó una versión a su marido y otra a la Policía

Un extraño episodio le tocó vivir a los efectivos de la Comisaría Segunda, durante la madrugada de este martes. Es que fueron comisionados a una vivienda de la Villa América, en la localidad de Concepción, en Capital, ya que supuestamente una mujer había sufrido un asalto.

Cuando llegaron los policías, la mujer les contó una versión que luego fue desmentida por su marido ya que a este último le había contado otra historia del hecho. Esto sorprendió a los uniformados, quienes se quedaron anonadados cuando la mujer les dijo que no iba a radicar la denuncia.

¿Qué contó la mujer a su marido? Le explicó que tomó al perro de la familia y decidió sacar a pasearlo. Al salir, dos delincuentes la abordaron, la metieron a su domicilio, la maltrataron y le llevaron dos anillos de oro y algo de dinero.

¿Qué versión le manifestó la víctima a la Policía? Les dijo que, en realidad, se encontraba con su perro en el fondo del domicilio. En un momento, dos ladrones intentaron meterse a robar a la casa de su vecino pero, como no pudieron, saltaron la pared para su casa. La llevaron hacia el interior de la vivienda y le robaron lo antes mencionado.

Pese a ambas versiones, la supuesta víctima decidió no radicar la denuncia ya que "sólo me robaron dos anillos, no es nada", les manifestó a los efectivos. Los policías no tuvieron otra que retirarse del lugar. Por otro lado, sospecharon que podría haberse tratado de la injerencia de un posible "pata de lana".