Ordenaron la liberación del represor acusado de la desaparición de la francesa Marie-Anne Erize

Este martes, el Tribunal Oral Federal de San Juan ordenó la liberación del represor Eduardo Daniel Vic, tristemente conocido por estar acusado de la desaparición de la modelo francesa Marie-Anne Erize, uno de los casos más simbólicos de la dictadura en la provincia en los años `70, e infringir tormentos hacia la actual jueza Margarita Camus. La decisión judicial está cimentada en las pericias del Cuerpo Médico Forense de la Nación. Según los especialistas, Vic no está en condiciones de salud para afrontar un proceso judicial. Y los jueces hicieron lugar al pedido de la defensa, encabezada por la abogada Sandra Leveque, suspensión del proceso por incapacidad sobreviniente.

El ex teniente coronel Eduardo Vic protagonizó un episodio de fuga en 2011. En San Juan, desde junio del 2011, Vic contaba con un pedido de detención del Segundo Juzgado Federal, donde se radican las causas locales por delitos de lesa humanidad. Estuvo en el Penal de Chimbas detenido desde marzo de 2009 a octubre de 2010, cuando la Cámara de Apelaciones de Mendoza le concedió su libertad. Luego fue la Cámara de Casación quien en junio del 2011 le revocó la excarcelación y, el 17 del mismo mes, el juez federal Leopoldo Rago Gallo pidió su detención, aunque Vic ya estaba prófugo.

Así, el Ministerio de Justicia de la Nación ofreció la recompensa de 500.000 pesos por su detención. El jueves 12 de marzo del 2015, el militar retirado fue detenido por personal de la Dirección de Seguridad Interior, de la Superintendencia de Delitos Federales Complejos. Sucedió en Córdoba, mientras Vic caminaba por en la intersección de la Avenida de Circunvalación y Monseñor Pablo Cabrera. Más tarde, quedó nuevamente alojado en el Penal de Chimbas. El 22 de octubre de 2018, el Tribunal Oral Federal lo condenó a prisión perpetua.

Actualmente Vic tiene 68 años y, según los peritos, padece Parkinson y demencia senil. En rigor, el informe del cuerpo forense, dice que "no presenta conciencia de ser examinado ni de la situación en que se halla. Desconoce su situación procesal. Y su capacidad judicativa se muestra debilitada".

Por eso, el 21 de febrero de este año, la abogada Leveque solicitó "la suspensión del proceso en relación a su asistido, en los términos previstos por el art. 77 del CPPN y se disponga su inmediata libertad". El dato saliente es que el fiscal de la causa, Francisco Maldonado, no se opuso al pedido. Y el 2 de marzo se publicaron en el Boletín Oficial de la República Argentina y el provincial los edictos para que "las victimas tomen conocimiento de lo peticionado en el presente y tengan la posibilidad de manifestarse al respecto".

No hubo manifestaciones contrarias, por lo que el Tribunal estimó "pertinente hacer lugar a lo solicitado por la defensa y disponer la suspensión del trámite del proceso e inmediata libertad respecto de Eduardo Daniel Vic, de conformidad y con los alcances previstos por el artículo 77 del CPPN, en tanto sus facultades mentales al día de la fecha no le permiten ejercer su derecho de defensa". Según Leveque, será liberado esta semana. Sólo falta que la Cámara Federal de Casación Penal se expida al respecto. Pero la letrada confía en que no impondrá ningún obstáculo.

El caso de la modelo francesa Marie-Anne Erize

A sus 24 años, Marie-Anne Erize fue secuestrada por la dictadura cívico-militar en San Juan. La joven llegó a la provincia luego de que Daniel Rabana, su pareja, fuera detenido por los militares. Encuentra un escondite en Concepción. Sus compañeros ya no la llaman por su nombre sino “Lucía” o “Sofía”. Para que no la reconocieran se cortaba el pelo, se teñía. Daba clases de francés y hasta trabajó en la cosecha. Sin embargo, consumado el golpe el 24 de marzo de 1976, el terror conquista las calles. Lo que se sabe de su secuestro es que ocurrió en horas del mediodía, prácticamente en la puerta de la bicicletería Palacio, en Abraham Tapia y General Acha, en Trinidad. La muchacha forcejeó como pudo. Llamó la atención del vecindario, pero los secuestradores lograron su cometido. Nunca más se supo de ella.