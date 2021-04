De terror: atrapan en Chimbas a un hombre en el momento que violaba a su hijastra de 4 años

Resultó extraño que no viera a su hija. Los otros niños jugaban en el patio, pero no tenía señales de la nena de 4 años ni de su pareja. La mujer caminó por la casa, hasta que entró a una habitación y descubrió algo aberrante. Sorprendió in fraganti a su concubino en el momento en que violaba a la pequeña, su propia hijastra.

El aterrador caso sucedió el viernes último en un domicilio de Chimbas y el hombre fue detenido minutos después por efectivos de la Policía. La fiscal Ingrid Schot, de la Unidad Fiscal de Investigaciones del Centro A.NI.VI, abrió una causa penal contra el sujeto por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por la situación de convivencia y la guarda, revelaron fuentes judiciales.

El hombre es un técnico que se dedica a trabajos de plomería y electricidad y tiene 37 años. Todavía no se cuenta con el resultado del informe médico, pero aparentemente la pequeña presenta lesiones, señalaron. La investigación es reciente, pero este lunes realizaron la audiencia de formalización de la causa con la presencia de la jueza de garantías Celia Leonor Maldonado, la asesora de menores Patricia Sirera y la defensora oficial Cecilia Mut Russo.

Imagen ilustrativa

Fuentes judiciales señalaron que la fiscal Schot formalizó la imputación contra este hombre y expuso la denuncia realizada por su concubina. De acuerdo a la denuncia, el hecho sucedió el viernes último alrededor de las 19. Esa tarde, ella estaba haciendo algunas tareas del hogar y los hijos de la pareja jugaban en el fondo. El hombre tiene un hijo de su anterior pareja y la mujer tiene también sus hijos, entre ellos a la nena de 4 años. Hacen tiempo que conviven en el mismo domicilio.

La señora notó que la pequeña no estaba con los otros chicos. Tampoco veía a su pareja. En un momento dado se le dio por buscar a la niña y fue a las habitaciones. Cuando abrió la puerta de una de las piezas, encontró que su pareja estaba sometiendo sexualmente a la nena, aseguró en la denuncia. No trascendieron más detalles, lo que sí confirmaron fue que el hombre estaba desnudo en parte de su cuerpo.

La ahora denunciante tuvo una crisis de nervios y se generó una discusión, mientras la nena lloraba, contó una fuente. Ante tremenda situación, pidió a uno de sus otros hijos que llamara a la Policía. Fue uno de los niños el que pidió ayuda al 911 y a los minutos llegó una patrulla policial, que detuvo al presunto abusador.

Hay detalles espantosos que no trascendieron. Ante la gravedad de la denuncia, la fiscal Schot solicitó este lunes la prisión preventiva del imputado y la juez de control Maldonado dispuso que continúe detenido por 20 días mientras se avanza en la investigación penal preparatoria.

La representante del Ministerio Público Fiscal pidió, además, ciertas medidas como el informe médico para confirmar si hubo acceso carnal. Eso puede agravar la imputación. También espera poder escuchar a la niña a través en Cámara Gesell y que los psicólogos la entrevisten, al igual que a los hermanos. Es que no se puede descartar que los otros chicos hayan sido abusados, revelaron las fuentes.

La situación del hombre es complicada, los delitos que le imputan pueden acarrearle una pena de hasta 20 años de prisión en caso que lo juzguen y lo condenen. Mientras tanto sigue detenido hasta la próxima audiencia.