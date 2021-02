Robo millonario en el microcentro: las claves del golpe y una hipótesis que pierde fuerza para la Policía

A 48 horas del golpe millonario que tres delincuentes encapuchados dieron en un edificio del microcentro sanjuanino, en el que se llevaron un botín de más de 6 millones de pesos, los investigadores que están detrás de los autores de semejante robo -de a poco- desestiman que pudiera tratarse de un atraco ejecutado por profesionales, pese a que se salieron con la suya.

Es que en un principio, la hipótesis con características de película tomó fuerza, ya que se especulaba con que los ladrones eran expertos y que un infiltrado les había proporcionado información sobre la ubicación del dinero. Sin embargo, con el correr de las horas y con el análisis de la escena del delito, los investigadores sospechan que no existió tanta planificación en el modus operandi.

El comisario que comanda la investigación, Carlos Avellá, del D5, indicó que cuando los asaltantes tienen un dato concreto van a ello y, en este caso, aseguró que no fue así. "Estaba todo revuelto, como si hubieran estado buscando algo (hasta que se encontraron con el dinero). Cuando los ladrones van a algo específico, van directo a eso y se van", argumentó a los micrófonos de Canal 13 y agregó: "Revisaron los primeros pisos y algunas oficinas, no todas".

Aún así, los asaltantes habrían trazado un plan a seguir porque actuaron con el rostro cubierto y con guantes para no dejar huellas. También estaban provistos de herramientas con las que forzaron las cerraduras y abrieron las cajas fuertes de las oficinas damnificadas. Por esto último, Avellá le quitó espectacularidad al asalto y dejó entrever que no representó un estudio previo abrir las cajas ni significó un problema su seguridad: "Las cajas fuertes de estas oficinas no son como las de un banco".

Como el edificio Derby cuenta con un sistema de cámaras que grabaron los movimientos de tres ladrones, en la Policía no descartan que existiera un cuarto integrante de la banda que haya vigilado la zona el domingo por la mañana -cuando estiman que ocurrió el robo-, mientras sus secuaces se llenaban los bolsillos. Es por ello que las cámaras de CISEM serán cruciales para la instrucción.

Aunque el comisario no pudo precisar detalles que manejan para no entorpecer la investigación, confirmó lo más obvio: las imágenes de las cámaras de vigilancia son la clave para dar con los responsables. "Desde ayer estamos viendo esas grabaciones de forma ininterrumpida para recabar información y algún dato que surja. Las imágenes van a ser un apoyo fundamental", indicó.