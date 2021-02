Ladrones atacan a un abuelo sanjuanino y escapan en su camioneta

El día martes para un anciano de 82 años (se preserva su identidad por miedo a represalias) empezó como todos los días. Antes de las 8 de la mañana se levantó de su cama, abrió la puerta de su patio y cuando se sentó a desayunar empezó la pesadilla.

Dos ladrones lo agarraron por la espalda, lo golpearon en la cabeza, en el cuerpo y lo amenazaron de muerte con un cuchillo si el empezaba a gritar. El hombre asustado y abrumado por la situación que estaba viviendo, hizo silencio y cumplió las órdenes. Los atacantes, que seguían violentos, lo encerraron en una habitación.

Desde ese momento, el trabajo de los ladrones fue rápido, hurguetearon toda la vivienda y se llevaron dinero en efectivo, un televisor y otros elementos de valor. Todo lo cargaron en la camioneta (Toyota Hilux color gris oscuro) del señor y se fueron a bordo de ella.

Personal policial trabajando en la zona del hecho.

Minutos después, la víctima pudo salir y fue ayudado por los vecinos. La Policía llegó al lugar y él comentó todo lo que le ocurrió.

Uno de sus hijos, que evitó decir su nombre, en charla con Tiempo de San Juan dijo que los ladrones actuaron con violencia y que entraron por la puerta del patio, la que el señor abrió para que haya circulación de aire.

Además, declaró que estos sujetos entraron por una casa abandonada que da al fondo de ellos. “Esa casa está abandonada hace como 20 años, nunca la alquilan ni la venden. Todos los vecinos han tenido que tomar medidas de seguridad poniendo alambres de púa u algo”. El hijo del señor asaltado está enojado, porque no es la primera vez que roban en su casa. Hace varios años, ladrones usaron esa casa en desuso para entrar a su vivienda (que en esa ocasión no había nadie) y se la desvalijaron completamente. Ellos no han sido las únicas víctimas, todos los vecinos han tenido algún problema de inseguridad por esta vivienda.

Casa abandonada, lugar por donde entraron los ladrones. Al fondo (altura de los árboles) se encuentra el fondo del jubilado.

Personal de la Brigada, Criminalística y de comisaría 4ta se hicieron presentes en el lugar y están ahora a cargo de la investigación para dar con los delincuentes y los elementos sustraídos.