Un feroz incendio acabó con una casa completa de Villa América

Un terrible incendió acabó, en cuestión de minutos, con una vivienda de Capital. El dueño de la vivienda no sufrió heridas porque no estaba en la casa, pero si sufrió graves pérdidas materiales, porque no le quedó nada.

El incendio fue a las 2:40 de la madrugada. En la vivienda no había nadie y un vecino llamó al propietario. Este le respondió y le dijeron que su casa se estaba quemando. Él y Bomberos llegaron por el lugar rápidamente, pero ya era tarde, las llamas habían acabado con toda la casa y nada se pudo recuperar.

Según manifestaron desde el Cuartel de Bomberos, el incendio se habría producido por un cortocircuito en la caja térmica que permite el ingreso del suministro en el domicilio.

La primera denuncia del propietario Rodrigo Nahuel Pérez (38) dijo que perdió un lavarropa, un televisor de 36 pulgadas, un aire acondicionado, una mesa con cuatro sillas, sillones de un cuerpo, un somier de dos plazas, una cama chica, entre otras cosas.

Personal de comisaría 2da trabajó en el lugar del hecho.