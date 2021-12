Imputan al amigo de Parisi que trató de silenciar a la denunciante, un polémico médico

La cusa que provocó un revuelo en el Poder Judicial puertas adentro, después de que el coordinador de Flagrancia Mario Héctor Parisi fuera denunciado por violencia de género, sumó a un tercer imputado: Jorge Gil, quien está sospechado del delito de encubrimiento por tratar de silenciar a la denunciante.

Señalado como el amigo de Parisi que le entregó a la denunciante un sobre con dólares y pasajes al exterior para convencerla de desistir con la acción penal, el nuevo imputado en el expediente es un médico de polémico perfil. Es que el profesional que cumple funciones en Los Berros fue noticia por sus declaraciones homofóbicas y también por participar en una protesta anti cuarentena, cuando se hallaba de licencia por ser paciente de riesgo.

El reconocido médico de 63 años, al igual que el secretario relator de la Corte de Justicia Juan Pablo Ortega, quedó en la mira de Fiscalía por encubrimiento ya que, según apuntó el Ministerio Público, fue el nexo para que el entonces coordinador de Flagrancia se contactara con la denunciante y, así, cometiera el delito de desobediencia de una orden judicial (impedimento de contacto).

Acorde la teoría del caso presentada por los fiscales Roberto Ginsberg y Claudia Salica, Gil se contactó con la ex pareja de Parisi con el fin de "conocer la otra campana" del hecho de violencia y le pidió verla. En esa conversación, el médico del Hospital Ventura Lloveras le sostuvo a la denunciante que tenía tres opciones: seguir con la denuncia, aceptar dinero o recomponer la relación con su amigo. Incluso, los fiscales aseguraron que Gil le llegó a decir a la denunciante: "¿Cuánto querés?"

Al día siguiente de esa charla, el médico se presentó en el domicilio de la denunciante para ofrecerle un "paquete de silencio", con los 4.600 dólares y los pasajes con destino a México. Primero la llamó por teléfono y le dijo: "Abrime, tengo buenas noticias para vos". Cuando se vieron, le entregó el sobre de color rojo y la trató de persuadir para que cambiara su declaración contra Parisi.

Para conseguir su propósito, Gil de comentó que otro funcionario judicial -de nombre Juan Pablo Ortega- estaba ayudando a Parisi con el tema y por ello la hizo hablar con él. En ese contacto, quien fuera juez del Primer Juzgado Correccional le sugirió cambiar la versión que había dado e incluso le ofreció redactar él mismo una retractación.

Por esta participación, segçun supo Tiempo de San Juan, la Fiscalía decidió imputar al médico por encubrimiento en calidad de autor. Es por ello que se espera que en los próximos días se lleve adelante la audiencia de formalización de esto.

El polémico perfil del médico Jorge Luis Gil

Quien ahora quedará imputado en la causa contra Parisi ya había sido noticia en dos oportunidades, no sólo por ser un profesional reconocido sino por dos hechos que lo dejaron en el ojo de la tormenta. El primero ocurrió en octubre de 2020, cuando el médico realizó desafortunadas declaraciones contra el colectivo LGBT.

“Los tibios, los cobardes, los maricones, los fríos, los grises, son gente inmunda que no pertenece a mi mundo. Orgullosamente soy macho, macho alfa y me las banco, dentro de la ley y fuera de la ley”, manifestó en medio de una entrevista que levantó la polvareda. Desde INADI repudiaron sus dichos, aunque la cosa no pasó a mayores.

El segundo episodio que lo involucró fue en mayo de este año, cuando quedó escrachado en las redes sociales por participar de una marcha anti cuarentena en plenas restricciones sanitarias, cuando se encontraba de licencia por ser una persona de riesgo.

Gil estaba dentro del grupo de sanjuaninos que acudió a la Plaza 25 de Mayo para manifestarse en contra del confinamiento que había decretado el Gobierno nacional. Lo curioso fue que estaba de licencia desde marzo por Covid-19 y por ello no estaba trabajando.

Luego de que su imagen en la manifestación se viralizara, decenas de comentarios de personas que lo conocían se multiplicaron en las redes para criticarlo. "No trabaja, pero sí se manifiesta. No le parece que antes de ser anticuarentena, tiene que cumplir su función como médico", dijeron los vecinos de Los Berros.

Previamente, antes de manifestarse, había expresado en sus redes sociales su descontento con las medidas estrictas por la cuerentena. "Estoy en contra de la cuarentena, es una enfermedad más, es una causa más de muerte", había expresado.