Fue al médico, estacionó la moto en la puerta del hospital y se la robaron: "Me costó mucho comprarla"

Una sanjuanina pide colaboración en redes sociales para dar con su moto Appia 110cc que le robaron en la puerta del Hospital Guillermo Rawson. Todo ocurrió este miércoles en la mañana, cuando fue al nosocomio a hacerse ver con un traumatólogo por dolores que sufre en su espalda.

"La dejé con candado y cuando volví, ya no estaba. Nadie vio nada, la verdad es que estoy muy angustiada. Esa moto la compré nueva hace cinco años, era mí. Era mi única movilidad", comentó a Tiempo de San Juan Paola, la damnificada.

El delincuente se llevó el rodado que con tanto esfuerzo compró años atrás, documentos y una campera que había en la gabeta. "La policía dice que hay que esperar. Así que tendremos paciencia, esperaremos para ver si hay novedades, si se sabe algo", comentó.

Para Paola adquirir una moto ahora es muy complicado. Está desempleada y dice que la economía de su casa no está apta para hacerle frente a otro gasto. "Le preguntaría al ladrón por qué me la robó. Me costó muchísimo comprar la moto, pagarla", cerró la mujer, angustiada.