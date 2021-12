Pareja violenta de Caucete: la mujer fue condenada y el abusador seguirá preso

En Flagrancia se llevó a cabo la audiencia contra Enrique Julián García y Cintia Alejandra Vargas, personas que el último 25 de diciembre quedaron detenidas por violar una perimetral y otra causa de lesiones leves, en prejuicio de dos mujeres -madre e hija- que no debían acercársele.

Cintia Alejandra Vargas, mujer que no debía acercase a su prima por una orden judicial, aceptó ir a juicio abreviado y se la condenó a 6 meses de prisión condicional.

El que no aceptó el abreviado e irá a juicio será Enrique Julián García, sujeto que fue condenado a 3 años de prisión condicional por abusar de una menor -que estaba en la fiesta y no debía acercase-. No quedará en libertad, el juez resolvió dictarle prisión preventiva hasta realizarse la audiencia, pactada para el próximo 3 de febrero de 2022 (no se realiza en enero por la Feria Judicial).

Fuente judicial ya había dejado acreditado que las dos víctimas habían llegado antes a la fiesta y que los imputados al llegar y saber la situación no se fueron, sino se quedaron incumpliendo la orden judicial.