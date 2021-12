Clausuraron el San Juan Rugby por una fiesta navideña con más de 500 personas

Durante el fin de semana navideño, la Policía de San juan tuvo intervención en nueve fiestas, seis denominadas clandestinas y tres de ellas en espacios habilitados, pero que no están aptos o destinados para la realización de este tipo de eventos.

Uno de ellos fue en el San Juan Rugby Club. Según confirmó el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, en AM21020, el club fue clausurado, ya que los responsables del evento no contaban con ningún tipo de habilitación. “En horas temprana del día 24 al haberse advertido por parte de la patrulla que circulaba en el lugar el movimiento propio de un evento, los efectivos policiales se arriman y detectan que el responsable del evento no tenía ningún tipo de habilitación. Ese lugar solo es para recreación y actividad deportiva, no para llevar a cabo una fiesta de la magnitud organizada”, dijo Hernández.

Según la información policial, en el club habían más de 500 personas. Además de no contar con las habilitaciones, resaltó Hernández que no había ningún tipo de seguridad adicional ni control en lo que refiere a la venta de bebidas alcohólicas.

A raíz de esto, el club fue clausurado y se multaron a los responsables de la fiesta navideña, ya que el evento estaba organizado por tres productoras.