El médico implicado en la causa Parisi tiene una denuncia por violento: amenazó a la directora de un hospital

Después de que Tiempo de San Juan publicara en exclusivo que el amigo de Mario Parisi fue imputado por la Fiscalía por encubrimiento, en la causa que tiene al funcionario judicial en la mira por violencia de género, trascendió que el médico implicado en el caso carga con una denuncia penal por amenazar a la directora del hospital donde trabaja.

Según informó la abogada de Analía Ríos Fernández, directora del microhospital de Los Berros, Jorge Luis Gil fue denunciado en febrero de este año en la Comisaría 8va de Sarmiento y también en el Juzgado de Paz Letrado de ese departamento, situación por la cual la jueza María Eugenia Barassi ordenó una medida perimetral tras el pedido de protección que la denunciante realizó.

Acorde explicó la letrada Marcela Ríos, la denuncia contra el clínico que desempeña tareas en el hospital de Sarmiento se radicó después de que Gil protagonizara un violento episodio contra su superior mientras discutían. Según la versión de la parte denunciante, no sólo le dio una piña a una puerta de chapa sino también le advirtió que tenía un arma de fuego en su auto.

"Fue cuando falleció un querido enfermero. El cortejo fúnebre pasaba por el hospital y todos los colegas estaban reunidos en la puerta. Allí apareció Gil, quien hacía varios días que no se presentaba a trabajar", contó la abogada y siguió: "La directora se dirigió hacia él y le dijo que debía presentar el pedido de licencia (por ser persona de riesgo por la pandemia) para que no le corrieran las faltas".

En ese momento -relató-, el médico le respondió de mala manera. "Le dijo que él era el más antiguo dentro del hospital y que debía respetarlo. Comenzó con las amenazas y dijo 'yo me voy a llevar a alguien puesto de acá', luego de haber indicado que tenía un arma de fuego en el auto", detalló la abogada. También aseguró que le manifestó: "Ríos estás echada".

Si bien nunca llegó a mostrar ningún arma, la parte denunciante destacó que había varios testigos mientras se desataba su momento de furia que culminó con un golpe de su mano contra un portón de chapa.

Tras el hecho descripto, la representante de la autoridad del hospital manifestó que entre los colegas se empezaron a contar entre sí los diversos episodios de violencia que habían vivido con Gil, pero que no se habían animado a contar ni mucho menos a denunciar.

"A pesar de lo que pasó, no terminó ahí ya que Gil comenzó a publicar barbaridades a través de las redes sociales en contra de la directora del hospital y sus allegados", contó la abogada que explicó que también fue denunciado en el ámbito administrativo de Salud Pública. "Se inició un sumario tras la denuncia de acoso, pero todavía no hay novedades, no fue exonerado", agregó.

Después de la denuncia en la parte penal, la abogada relató que la causa por amenazas se conformó e ingresó al Primer Juzgado Correccional. Con la disolución del juzgado -por el inicio del Sistema Acusatorio- estimó que el expediente pasó a manos de la Unidad Conclusiva de Causa. Sin embargo, argumentó que nunca pudo tener acceso a la causa pues se habría intentado conformar como querellante, pero no lo habría logrado.

"Es extraño porque hubo gente que fue a declarar, pero yo no pude hacerme querellante. No pude seguirle el hilo a la investigación", señaló.

Lo curioso es que la causa podría haber ido a parar a la unidad que coordinaba el mismo Parisi. No obstante, esto no pudo ser confirmado y solo se trata de especulaciones de la denunciante.

Por el momento, Gil está vinculado a la causa de Parisi por presunto encubrimiento ya que habría intentado, según la Fiscalía, convencer a la denunciante de desistir con la acción penal ofreciéndole 4.600 dólares y pasajes al exterior. Aún su situación no fue formalizada, por lo que se prevé que la semana próxima se haría la audiencia que lo vincule oficialmente a la investigación por violencia de género.

Esta no es la primera vez que Gil queda en el ojo de la tormenta y sale en los medios por alguna cuestión dado su polémico perfil. En en octubre de 2020, el médico realizó desafortunadas declaraciones contra el colectivo LGBT y fue centro de críticas. Luego, en mayo de este año, fue escrachado en las redes sociales por participar de una marcha anti cuarentena en plenas restricciones sanitarias, cuando se encontraba de licencia por ser una persona de riesgo.