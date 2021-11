Un acusado por el crimen de Marquesado quedó libre y la familia de la víctima estalló: "¿A cuántos debe matar?"

A un año y tres meses del violento crimen de Braian Chávez, el joven que fue asesinado por un par de zapatillas en Marquesado, uno de los imputados quedó en libertad después de que se cumplieran los plazos para mantenerlo en el Instituto Nazario Benavídez, ya que se trata de un menor de edad.

Desde la Justicia, las fuentes explicaron que al chico de 17 años -cuyo nombre no puede darse a conocer- se le venció el plazo de un año de la medida socioeducativa privativa de libertad que el juez Jorge Toro había dictado, por lo que en base a los informes positivos de la institución que lo albergó fue beneficiado con la liberación. También el magistrado dio por terminada la investigación y lo "procesó" por el homicidio, señalando su responsabilidad penal en el hecho.

Braian Chávez, el chico que fue asesinado por un par de zapatillas en Marquesado el 2 de agosto del 2020

El titular del Primer Juzgado de la Niñez y Adolescencia, que pudo prorrogar las medidas que apuntan a la reinserción del menor en conflicto con la ley, las modificó y terminó con su reclusión. Esto significa que el joven sigue siendo monitoreado por las autoridades judiciales, mientras se espera por la resolución de la causa en el juicio.

La Fiscalía por su parte, representada por la Dra. Gladys Capdevilla, había solicitado la prórroga de la medida que le restringía la libertad a NC. Sin embargo, la decisión fue otra.

Tras conocer la novedad, los familiares de la víctima fatal estallaron de bronca, incluso aseguraron haberlo visto. "Le dieron la libertad a un asesino de mi hijo sólo porque es menor. ¿A cuántos más debe matar para que lo encierren junto a los otros?", expresó la madre de Braian Chávez.

Lidia Chávez, la madre de la víctima fatal, indignada por la resolución judicial

Según explicó Lidia Chávez, la familia de la víctima no fue notificada de la liberación y por ello se vio sorprendida cuando lo vieron en la calle. "Al principio pensábamos que se había escapado del Nazario, pero fue la misma Justicia que lo libró", señaló.

Acorde sostuvo, el adolescente que deberá responder por la muerte del jornalero, al igual que otros tres acusados tras las rejas (mayores de edad), pidió perdón por su "error". "Mi sobrina se lo encontró en una joda y le dijo 'perdoname, yo no quería hacerlo'. Pero un arrepentimiento no me devuelve a mi hijo", manifestó y agregó: "Este sinvergüenza anda como si nada, burlándose del dolor".

Los otros procesados en la causa, María del Carmen Tapia, Mauro Exequiel “Cafiolo” Díaz y Franco Jesús Diego permanecen en el Penal de Chimbas. Sus respectivas defensas, como la del menor, apelaron el fallo del procesamiento con prisión preventiva y aguardan por la resolución de la Cámara de Apelaciones. De quedar firme, la causa se elevaría a juicio para principios del próximo año.

Por otra parte, la defensora del menor, Filomena Noriega, no sólo cuestionó el "procesamiento" de su defendido sino también las medidas socioeducativas que se establecieron, a pesar de que lo favorecieron con la libertad. Es por ello que la Cámara también deberá resolver al respecto y, de quedar firme la provisión de responsabilidad, el expediente sería elevado a juicio para que la jueza del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, María Julia Camus, sentencie su destino.