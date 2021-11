Bronca en la familia de Sasha: “Es una persona fallecida, no estamos hablando de un objeto”

Sabrina Flores, hermana de Sasha Flores (22) chica que falleció en un siniestro vial el pasado lunes en la madrugada, habló tras la audiencia fallida de este miércoles por la mañana en tribunales en contra de Cristian Aníbal Muñoz (40) y se mostró muy molesta con la actitud de la abogada defensora de este, porque no se presentó a la audiencia.

“Me parece una ridiculez que sigan jugado con esto porque es una persona fallecida, no estamos hablando de un objeto” empezó diciendo Sabrina a Tiempo de San Juan. Filomena Noriega, defensa de Muñoz, debía presentarse a primera hora y no aviso que no iba: “No se presentó ninguno, una falta de respeto”.

Sabrina dijo que el juez le dio la posibilidad de tener un defensor oficial, pero este se negó: “Él lloraba que no tenía plata y no quería aceptar el abogado del estado”

“El dolor de nosotros por tenerlo adelante y no poder hacer nada, tuvimos que aguantarlo y encima hacen esto, que le sigan dando tiempo y accesibilidades”, Sabrina Flores.

Sabrina, como otros parientes que estuvieron presentes en la puerta de Tribunales, quieren una sola cosa: justicia. “Que vaya preso. Una persona que sale cómo él con ese grado de alcohol que te caes al piso salís a matar al que se te cruce; porque si no hubiese sido mi hermana hubiese sido alguien más. Salís a matar” dijo indignada Sabrina.

En la puerta del Palacio de Tribunales se presentaron varios amigos de Sasha y la familia expresó que ellos se habían congregado solos: “A mi hermana la ha querido mucha gente”, finalizó Sabrina Flores.

La audiencia está estipulada que se renueva a partir de las 18:00 horas. El juez de garantías a cargo de la audiencia es Diego Sanz. El Ministerio Público Fiscal lo representa Adrián Riveros de la UFI Nº3 de Delitos Especiales.