Salió de tratamiento psiquiátrico, golpeó a su pareja y pensó que la había matado en Pocito

En la madrugada de este domingo, un violento hecho ocurrió en Pocito. Un hombre que recién salía de tratamiento psiquiátrico golpeó a su pareja y madre de sus hijos. En un momento, pensó que la había matado.

Fuentes policiales indicaron que sucedió en el interior de Villa Aberastain. José David Lahora le pidió a su novia y conviviente ir a tomar una cerveza a un bar del centro departamental. Ella accedió, confiada en que él estaba mucho mejor que antes, cuando ya había sufrido episodios de violencia de género.

No fue así. Lahora tomó demás, se puso agresivo, ella se fue a la casa. Más tarde, él llegó. La mujer no le abrió la puerta. No hizo falta. Él entró igual, se dirigió a la habitación de la pareja, que estaba llamando al 911.

Al darse cuenta de la situación, Lahora tomó el celular, lo rompió, y empezó a pegarle a ella. La víctima entró en pánico. Recordó las palizas de otrora. Resolvió simular un desmayo.

El agresor la arrastró por la tierra hasta un patio trasero, provocando raspones en su pierna y brazo derecho. Tuvo miedo. Pensó que la había matado. Llamó al 911.

Minutos después quedó detenido por agentes de la Comisaría 7º. Se dispuso dar inicio al procedimiento Especial de Flagrancia, ordenándose las medidas pertinentes, trasladándose a la víctima hasta la UFI CAVIG a fin de brindarle debida contención, constatación de lesiones y recepción de denuncia penal.