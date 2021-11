Impresionante choque con vuelco y rescate en el centro sanjuanino

Un choque entre dos automóviles, uno de ellos un remis, en el centro sanjuanino generó un revuelo a media mañana en la intersección de Catamarca y 25 de Mayo, donde uno de los vehículos terminó volcado y su ocupante debió ser rescatado del interior para ser trasladado en ambulancia para su atención médica.

El hecho se produjo entre dos autos marca Chevrolet, uno de los cuales quedó volcado del lado del conductor, este es un remis e iba con un pasajero. Las tareas para sacar al conductor del vehículo generaron momentos de tensión ante gran cantidad de curiosos que se acercaron. Fue cargado en la ambulancia consciente pero no se conoció en un primer momento sobre su estado de salud. El conductor del segundo vehículo siniestrado no necesitó atención médica, al parecer no sufrió heridas de consideración.

En condiciones que determinarán las pericias se produjo la colisión cerca de las 11.30 de este martes, se sabe que el auto dado vuelta (Chevrolet Prisma) transitaba de Oeste a Este y el otro de Sur a Norte.

En el otro auto protagonista, un Chevrolet Astra, aparentemente iban dos ocupantes. Lo manejaba un hombre mayor y lo acompañaba su sobrina. Ellos no sufrieron heridas y fueron atendidos en el lugar.

Con respecto al pasajero del remis, Chevrolet Prisma, fue atendido por emergencias en la ambulancia pero no fue trasladado al Hospital Rawson.