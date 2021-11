El dirigente social de 9 de Julio acusado de coacción fue beneficiado con la ‘probation’

Finalmente, el dirigente social de 9 de julio, Elio Abel Peralta, acusado de coacción fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba como adelantó Tiempo de San Juan el pasado 10 de noviembre. Este martes se llevó a cabo la audiencia donde las partes presentaron un acuerdo de juicio abreviado al juez de garantías Diego Sanz y este resolvió dictarle la ‘probation’.

Peralta finalmente fue penado por los delitos de coacción simple y otros atentados contra el orden Público en concurso ideal (Artículo 149 bis segundo párrafo, 213 bis y 55 C.P.) y Privación ilegítima de la libertad en concurso real (Artículo. 141 y 54 C.P.). El término de la suspensión de juicio a prueba es por 2 años.

Además, se le ordenó el pago de $10.000 en forma de donación de alimentos no perecederos a comedores. Se le impuso fijar residencia y someterse al cuidado de la Oficina de Medidas Alternativas, no realizar actos turbatorios hacia la Municipalidad de 9 de Julio y no cometer actos ilícitos. Y por último deberá hacer trabajos no renumerados por el plazo de tres meses (un total de 36 horas) una vez a la semana durante 3 horas en la Municipalidad de 25 de Mayo.

Cabe aclarar que Peralta en agosto último quedó imputado al ser sospechado por: coacción agravada y otros atentados contra el Orden Público en concurso ideal (art. 149 ter inc. 2 apartado a, 213 bis y 54 C.P.) y privación ilegítima de la libertad con tentativa de extorsión, todo ello conjugado bajo las reglas del concurso real. El fiscal interviniente, Iván Grassi, creyó conveniente cambiar esta caratula ya que no se recaudaron pruebas para esta calificación y se lo cambió a: delitos de coacción simple y otros atentados contra el orden Público en concurso ideal y Privación ilegítima de la libertad en concurso real.

Las denuncias contra Peralta fueron hechas por funcionarios municipales de 9 de Julio a raíz de dos supuestos aprietes, explicaron fuentes judiciales. Acusaron al dirigente social de enviar un audio por WhatsApp a beneficiarios de planes para convocarlos a una marcha el 19 de julio último en las puertas del municipio. En ese mensaje arengaba a la gente y exigía que participaran de la concentración, pero también los amenazaba y presionaba, según se interpreta de los dichos.

A ese hecho se sumó otro ocurrido el 12 de agosto, cuando la misma organización con Peralta a la cabeza se concentró en la puerta del municipio exigiendo planes sociales y bolsones de mercadería. En un video que luego fue presentado como prueba, se ve a Peralta y a militantes del Movimiento Teresa Rodríguez impidiendo la salida de los trabajadores del edificio municipal de 9 de Julio. Hubo forcejeos y gritos en la puerta, pero pese a la tensa situación no hubo enfrentamientos.