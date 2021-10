Fiesta, celos y droga: cómo fue la noche previa al ladrillazo mortal en el Lote 12

Macarena Núñez este martes se sentó en el banquillo de tribunales por el delito que se lo acusa, homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía en prejuicio de su ex pareja, Gonzalo Martínez. Tras la presentación de las partes ella quedó imputada con prisión preventiva por el término de 4 meses.

En esta audiencia realizada en la Sala 4 del Sistema Acusatorio. El fiscal Francisco Micheltorena junto a sus ayudantes Elizondo y Recio hicieron la presentación del caso y explicaron el minuto a minuto de cómo habría sido esta situación para que haya terminado en este trágico desenlace.

Cabe destacar que esta cronología que dio a conocer fiscalía fue gracias a las pruebas que fueron recolectadas desde que ocurrió el hecho y puede que cambie en este periodo de investigación penal preparatoria.

El fiscal empezó hablando por el momento del crimen. A las 8:20 horas (sábado 2 de octubre) Gonzalo Martínez esperaba un taxi en la puerta de la casa de Macarena Núñez, que vive en el Lote 12, por calle San Martín en Pocito. Él lo había solicitado por una APP. El móvil llegó y cuando Martínez estaba por subirse, Macarena le habría gritado diciendo que se olvidaba su campera. Gonzalo se bajó y fue por ella, cuando regresaba al taxi, Macarena le habría empezado a gritar frases (serían insultos) y después le lanzó un pedazo de ladrillo que impacto en la nuca -cerca del oído-. Lanzamiento que según fiscalía ocurrió a corta distancia.

Taxi que solicitó Martínez por la APP.

Martínez intentó llegar al auto sobándose la nuca, pero no llegó, cayó y murió, toda esta información fue brindada por el taxista testigo ocular y más importante en esta causa.

Con los testimonios aportados, los fiscales recrearon una posible cronología de lo que pasó antes a este ataque. Aparentemente en la casa de Núñez hubo un festejo de cumpleaños temprano y Martínez habría venido de otro lugar. Pero esta situación pasó entre las 5:00 y 5:30 horas de ese sábado. Gonzalo Martínez fue la por la casa de Núñez entró a la habitación y se encontró a su ex pareja con su nueva relación (Roca) y uno de sus hijos acostados en una cama matrimonial. Esta situación no le habría gustado nada y lo enfrentó diciéndole que no podía estar ahí.

Gonzalo tenía una botella de cerveza y empezó a golpearlo. El envase se rompió y con el pedazo que le quedó lo apuñaló en la pierna (sería la canilla izquierda).

Criminalística trabajando en el lugar. En el lugar se puede ver restos de ladrillo esparcidos.

En esta casa también se había quedado a dormir un amigo de Roca, un tal Tejada (que estaba durmiendo en otra habitación). Tejada habría intervenido en la discusión, los separó y sacó a Roca de la casa para irse a un puesto policial cercano.

Roca explicó lo que le ocurrió y personal policial solicitó una ambulancia para su atención. Tejada aprovechó ese momento y regresó a la casa de Núñez para buscar su ropa. Cuando llegó, Martínez le habría dicho “con vos está todo bien” y lo dejó sacar la ropa. Gonzalo Martínez, su hijo y su ex pareja, Macarena Núñez.

Supuestamente el testimonio de Tejada, es que habría visto a Martínez sentado junto con Núñez y el hijo de ambos en una mesa; además la víctima fatal aparentemente estaba armando un cigarrillo de marihuana. (Según la fiscalía los dos serían positivos en el dosaje de estupefacientes).

Después de la partida de Tejada de la vivienda, Núñez y Martínez quedaron solos (no se sabe qué habría ocurrido en ese lapso) hasta que a las 8:20 horas Martínez solicitó un taxi a través de la aplicación y ocurrió el ataque mortal. De izquierda a derecha: Gustavo de La Fuente (querella), fiscal Francisco Micheltorena y Elizondo.

Para la fiscalía el ataque fue con alevosía porque la mujer lo atacó por la espalda sin darle oportunidad a la víctima de defenderse, además expresan que Núñez habría aprovechado la confianza de ambos para atacarlo. La querella, a cargo de Gustavo de La Fuente expresó que la imputada atacó “a traición”.

La mujer quedó imputada por el delito de homicidio agravado por alevosía y el vínculo y con prisión preventiva por cuatro meses y que deberá cumplir en el Penal de Chimbas. La fiscalía ahora tendrá el plazo de 7 meses para investigar el hecho.