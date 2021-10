Un dolor irreparable: palabras del padre de la chica brutalmente asesinada en Sarmiento

Alberto Flores, padre de Brenda Flores (25), no puede creer lo que está viviendo. No cae. Todavía no puede asimilar que su hija, la más chica de tres, fue asesinada por su pareja por varios puntazos. "No puedo creerlo" repitió una y otra vez a sus familiares y Tiempo de San Juan sobre lo que le ocurrió a su hija.

Nunca creyó que esto iba a pasar, en realidad nunca se lo esperó, pero porque él nunca sospechó que algo de esta magnitud iba a pasar. "Él (por su yerno, Marcelo Vilche) era tranquilo, no tenían problemas entre ellos dos" dijo a este diario Alberto.

Él mismo fue el que contó a todos que su nieta (de tres años) fue la vivió está sangrienta situación. "Ella -por la nena- estaba adentro y en la noche (por ayer) había llorado. La hermana de Marcelo que vive al lado la escuchó y cuando fue a ver no vio nada" empezó relatando Alberto con los ojos perdidos y señalando a la pequeña que estaba en brazos de otros parientes.

Sin consuelo. Los dos hermanos más grandes de Brenda abrazando a su papá.

Y siguió diciendo: "Ella como pudo destrabó la puerta (la puerta delantera habría estado trabada por dentro) y fue a la casa de su tía a decirle que sus papás no se movían. La mujer fue a ver y los encontró adentro".

Alberto está muy dolido por lo que pasó, no encuentran explicaciones porque entre ambos no habrían peleado nunca o por lo menos al frente de él. La misma justicia, el fiscal Adrián Riveros de UFI Delitos Especiales expresó que ellos nunca se habían hecho alguna denuncia por violencia de género.

Familiares y vecinos a la espera de noticias por parte de la justicia.

Amigos y familiares se acercaban a él y le daban su sentido pésame por la pérdida, pero el con ojos desorbitados y pocas lágrimas solo se limitaba a responderles: "No puedo creerlo", "Que voy hacer con los niños", "Es una desgracia".

Alberto contó también que las dos hijas más grandes de Brenda Carolina Flores (25), que tienen 6 y 8 años, estaban en su casa al momento que pasó el hecho. "Las dos más grandes estaban conmigo, la más chica estaba ahí y vio todo" se lamentó.

División Criminalística retirando los cuerpos de la casa de Bº Patiño.

Un vecindario totalmente conmocionado

Nadie se esperaba esto. Los tomó por sorpresa a todos. Están anonadados y no encuentran explicación. Una vecina que no quiso decir su nombre dijo: "Ayer los vimos que venían de comprar, pero se los veía normal". "Aquí nos conocemos todos y nunca pensábamos que iba a ocurrir algo así", dijo otro vecino que vive hace décadas en Media Agua.

Marcelo Vilche era empleado municipal de Sarmiento y una compañera que estaba en el escena dijo: "Era muy tranquilo, servicial y trabajador" y explicó que estaba en la parte metalúrgica.