Masacre y femicidio en Media Agua: el asesino tendría dos denuncias por violento

Más detalles se dan a conocer del brutal homicidio seguido de suicidio ocurrido en Media Agua este viernes por la mañana. Adrián Riveros, fiscal de Delitos Especiales dijo que, extraoficialmente se dio a conocer que Marcelo Vilches tiene dos denuncias de violencia de género que las habría hecho una pareja anterior. Y también confirmó que entre Brenda Flores (25) y él no había denuncias por violencia, pero igual se investigará si las hubo.

En otros términos confirmó que esta penosa situación ocurrió este viernes, entre las 8:30 y 9:00 horas; y lo más lamentable, que al momento de la tragedia estaba la hija que tenían en común, una nena de 3 años.

“Esto pasó aproximadamente entre las 8:30 que según señalas los testigos vieron el auto llegar y ese lapso entre 8:30 y 9:00 da aviso la hija de ambos”.

El fiscal empezó diciendo: “Vamos a investigar si todavía seguían en relación, hay algunas versiones que hablan que sí, pero vamos a buscar pruebas documentales para ver si se demuestra lo contrario”, confirmando que la chica asesinada, Brenda Carolina Flores (25) y Marcelo Vilche (44) el sujeto que después se suicidó, eran pareja.

“Aparentemente, Brenda tenía entre 13 y 15 cuchillazos en su cuerpo y Marcelo se encontraba en la habitación contigua” expresó el fiscal por la escena del crimen

Fiscal trabajando en la escena del hecho (a la derecha de la imagen). Al fondo, familiares de los protagonistas de esta tragedia.

.

Además, confirmó un dato aterrador que había sido dicho por familiares y vecinos: “La que los encontró fue su hijita en común quien dio aviso a su tía que vive en una vivienda contigua y a partir de ahí se solicitó la presencia de la policía”.

Sobre su relación, ya que unos decían que era violenta, el fiscal dijo: “Todavía no tenemos oficialmente, pero por las averiguaciones que hemos hecho no existen denuncias sobre violencia de género entre ambos. Si existen denuncias, pero con las parejas anteriores. Brenda con su ex matrimonio; lo mismo que el caso de Marcelo”. Sobre las denuncias que Marcelo tenía con su ex pareja expresó que serán investigadas para confirmar si existen o no.

Mirá el video de todas sus declaraciones: