Tras ser librado de culpa, el 'Pitufo' Castro rompió el silencio

Luego de haber sido acusado de un aberrante delito, de abuso sexual en perjuicio de su propio hijo de 4 años, Daniel Efraín Castro, más conocido como "Pitufo", rompió el silencio y al borde de las lagrimas se mostró aliviado tras las decisión de la jueza de Garantías que le dictó el sobreseimiento total y definitivo por falta de pruebas.

"Sabía que era inocente y que no había hecho nada", manifestó y agregó por lo vivido: "Siento un poco de dolor y de tristeza, porque mi familia sufrió mucho por esto, pero gracias a Dios salió todo bien".

Sobre el tiempo que permaneció encerrado en su casa, dónde cumplió con la prisión domiciliaria con una pulsera electrónca, Castro confesó que "fue durísimo", aunque destacó el apoyo incondicional que recibió de parte de los suyos.

Este jueves por la mañana, la jueza Gema Guerrero desligó por completo al ex deportista de la denuncia que pesaba sobre sus hombros, después de que la representante del Ministerio Público realizara una importante tarea para encontrar algo que sustentara la acusación. Sin embargo, pese a las pericias realizadas y los testimonios tomados, no hubo manera de respaldar la denuncia que radicó la madre del menor en cuestión y ahora ex pareja de Castro.

En síntesis, el deportistas afrontó injustamente una acusación que no se correspondía con la realidad y fue la Justicia la que finalmente decretó ello y lo liberó de toda culpa.