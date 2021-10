Le pidió al vecino que le inflara la bici, pero él la manoseó

Después de haber sido denunciado por manosear a su vecina de 7 años, el acusado admitió el delito y tras un juicio abreviado recibió el castigo de la Justicia, aunque permanecerá en libertad si no se acerca a su víctima o su entorno.

Identificado como José Gálvez, el sujeto que fue sentenciado este martes a 2 años de prisión condicional tras un acuerdo de su defensa con la Fiscalía, representada por la fiscal Valentina Bucciarelli, había sido denunciado en la UFI ANIVI en junio de este año por parte de la madre de la víctima.

La chiquita que fue manoseada por Gálvez no le había contado nada a su progenitora por miedo a las represalias del abusador, quien la había amenazado con matar a su madre si decía algo. Fue por eso que la menor no dijo nada hasta que se lo confesó a una prima más grande. La familiar no guardó el oscuro secreto y le informó a la madre de la nena lo que había sufrido.

La nena aseguró que acudió a su vecino para pedirle que le inflara la bicicleta y, en ese momento, el pervertido sujeto aprovechó que estaban solos para manosear a la criatura en sus partes íntimas. Para asegurar su silencio, la amedrentó con amenazas. Sin embargo, su conducta no llegó más lejos tras el valiente testimonio de la prima.

A partir de entonces, la madre de la víctima denunció en la Justicia y se activó el proceso judicial que finalizó este martes con la sentencia por abuso sexual simple contra el acusado, quien tiene prohibido tomar contacto con la menor o su familia por los próximos dos años. Con esas condiciones, obtuvo la libertad condicional, ya que no podrá acercarse a menos de 500 metros a la redonda.