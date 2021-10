Echan a un policía sanjuanino por golpear a la exmujer y provocar daños

Un cabo de la Policía de San Juan fue expulsado de la fuerza por una causa penal a raíz de la golpiza que le dio a la ex mujer y los daños que provocó, en un hecho ocurrido en Rivadavia en junio de 2020. El efectivo fue condenado por un juez de Flagrancia, pero también le iniciaron un sumario administrativo que concluyó con el castigo de la exoneración.

La sanción se conoció en esto días en el Boletín Oficial de la provincia, el cual señala: “aplíquese sanción expulsiva de Exoneración” al cabo Sergio David Poblete, según el decreto firmado por el gobernador Sergio Uñac. El efectivo se metió en problemas el 30 de junio de 2020 por un caso de violencia de género que tuvo como víctima a la exmujer, que vive en un barrio de Rivadavia.

La versión es que el cabo Poblete golpeó a la ex pareja en la vía pública y también provocó daños. Los policías de la Seccional 13ra lo detuvieron y dieron intervención al fiscal de turno de Flagrancia, quien le abrió una causa penal por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género e intrafamiliar, desobediencia a un orden judicial y daños simples. No se conoció con detalles cómo fue el hecho porque no dieron difusión al violento episodio en su momento.

El 8 de julio de ese año, un juez de Flagrancia condenó al cabo Sergio Poblete a la pena de 6 meses de prisión, de cumplimiento condicional, por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y daños simples, en concurso real. Si bien el policía evitó que lo enviaran a purgar su castigo al penal de Chimbas y recuperó la libertad, no se salvó del sumario administrativo en la Subsecretaría de Control de Gestión.

Esa investigación interna avanzó, mientras el policía continúo suspendido en sus funciones. Dicen que trabajaba en una unidad de la Policía Comunal y estaba próximo al retiro como miembros de la fuerza. La conclusión de dicho sumario fue que cometió una falta grave y por la trascendencia y la exposición pública ocasionó un desprestigio personal e institucional a la fuerza. Por todo ello consideraron que era merecedor de la máxima sanción establecida en la Policía, la de la exoneración de la fuerza.