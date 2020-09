Qué trabajos realizan los detenidos por violar la cuarentena y qué pasa si no los hacen

Según los registros públicos, más de 1300 sanjuaninos ya fueron aprehendidos por el delito de "violación a las medidas dispuestas para evitar la propagación de una epidemia". En otras palabras, por violar la cuarentena o el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Entre los detenidos, la mayoría son "los fiesteros" atrapados en distintos eventos sociales que aún no están permitidos por el gobierno local. También hay aprehendidos por no estar entre los exceptuados para circular en esta Fase 1 que atraviesa la provincia.

Al ser un delito penado por nuestro Código Penal y ser atrapados de manera in fraganti, los aprehendidos caen bajo el sistema de Flagrancia. Últimamente, se observa que la justicia flagrante, dependiendo de la gravedad del caso, les atribuye una suspensión de juicio a prueba o, lo que es peor, les da una condena condicional.

Además de esa sentencia, a todos -sin excepción- les imponen la realización de trabajos comunitarios en la municipalidad de sus domicilios y, también, reparación simbólica. Esto último es un monto dinerario que suele ser de $10.000 y que lo destinan para distintos merenderos o grupos solidarios de la provincia.

Si bien las actividades que realizan los detenidos en las municipalidades son las que el estrado público necesite en ese momento, mayormente son enviados a hacer todo tipo de barridos: ya sea de calles o de plazas. Para quienes tengan algún tipo de conocimiento (como por ejemplo, conocimientos informáticos), suelen destinarlos a colaborar con el área referida a esos saberes. Algunos hasta se prenden en las capacitaciones que dan los municipios.

Como estamos en Fase 1, no están siendo llamados por los municipios. Fuentes oficiales afirmaron que una vez que San Juan cambie de fase y regrese a trabajar la administración pública -que podría ser la semana próxima- reactivarán los trabajos comunitarios para los aprehendidos.

Por último, también informaron qué ocurriría en el supuesto caso que no no se presenten a realizar las actividades o no las hagan, o directamente no cumplan con los requisitos impuestos por Flagrancia. Según afirmaron desde la Justicia, se les reabre el proceso penal, el cual puede culminar con una condena efectiva.