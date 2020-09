Condenan al jornalero que golpeó a su mujer no vidente y ahora lo investigarán por dejarla ciega

No irá preso por ahora, pero recibió una condena de 1 años de prisión en suspenso. También lo excluyeron del hogar y le prohibieron acercarse y tomar contacto con su pareja. Ese es el castigo que un juez de Flagrancia le dio al jornalero de 56 años de Chimbas que golpeó a la esposa no vidente. No solo, por pedido de la fiscal Virginia Branca, ahora lo investigarán en la justicia ordinaria porque la misma víctima aseguró que sufre esa ceguera y perdió hasta los dientes productos de las constantes palizas que le propinaba ese hombre.

El sujeto es Pedro Jesús Vera y fue castigado este jueves en la tarde por el juez Eduardo Raed en los tribunales de Flagrancia por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, y por ser cometidas en contexto de violencia de género. La que impulsó la acusación contra el jornalero fue la fiscal Virginia Branca, que inició las investigaciones contra el sujeto tras su detención el lunes último en su domicilio en Villa Unión, en Chimbas.

Ese día, en horas de la noche, Vera otra vez le hizo escenas de celos a la esposa sólo porque estaba hablando por teléfono y comenzó a insultarla. Segundos después la tomó del cuello y la arrojó contra la pared, con lo que la mujer cayó al piso y se golpeó una pierna. El hijo del matrimonio salió en defensa de la madre y el hombre agredió al muchacho, en eso también rompió una puerta.

La mujer no vidente salió a pedir ayuda, por lo que apareció una hija y llamó al 911. Fue así que a los minutos llegó una patrulla policial, que detuvo a Pedro Jesús Vera. La víctima radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y tomó intervención la fiscal Virginia Branca, con el coordinador de fiscales Adrián Riveros.

Este jueves, Vera fue condenado en el Sistema Especial de Flagrancia a la pena de 1 años de prisión en suspensos, además lo excluyeron del hogar y no podrá acercarse ni tomar contacto por ningún medio con la ex esposa. Lo más importante es que, por pedido de la fiscalía, girarán las actuaciones al Juzgado de Instrucción de turno para que investiguen a Vera por los delitos de lesiones graves. Es que la mujer aseguró que padeció maltratos de todo tipo, en especial físico, por parte de Pedro Vera durante los 32 años de convivencia. Y tanto la castigó que perdió piezas dentarias, además aseguró que la ceguera que tiene es producto de esas palizas.