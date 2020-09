Fiesta VIP clandestina: el misterio por los 12 autos sin dueños y el juicio que se hará esperar

A casi 20 días de que personal policial desbaratara la fiesta VIP clandestina en Santa Lucía, la causa contra los 48 imputados que asistieron a la reunión ilegal tiene su investigación judicial dividida en dos: una parte tiene curso en la justicia correccional y la otra, en el fuero especial de Flagrancia. Ambas, en veremos.

El misterio por los 12 autos que quedaron en el interior del barrio privado donde se desarrolló la fiesta es investigado por el Tercer Juzgado Correccional, ya que la justicia exprés se inhibió en ese aspecto. Quienes están detrás de la pesquisa suponen que los dueños de esos vehículos escaparon a pie cuando fueron descubiertos, pues no se presentaron de inmediato en la Comisaría 5ta a buscar sus rodados.

Como no se pudo identificar al instante a los propietarios, es la justicia ordinaria la que se encarga de rastrear a los responsables de los automóviles de alta gama. En el lugar, en total, hallaron 28 vehículos: Saveiro Cross, Gol Trend, Toyota Hilux, Peugeot 208, Fiat Palio, Fiat Punto, Peugeot 208, Ford Fiesta, Peugeot 308, Chevrolet Corsa, Volkswagen Amarok, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Toyota Hilux, Volkswagen Up, Peugeot 208, Gol Trend, Chevrolet Ónix, Toyota Corolla, Peugeot 208, Ford Fiesta, Ford Fiesta Max, Renault Clio, Citroën C3, Ford Ranger, Fiat Fiorino, Renault Sandero, Chevrolet Cruze. Sin embargo, 12 de ellos no encontraron a su respectivos conductores.

Uno de los vehículos secuestrados en la fiesta VIP

Por otra parte, el juicio que inició en Flagrancia espera por su reanudación que se hará esperar, luego de que la Fiscalía y las defensas no llegaran a un acuerdo en la audiencia de presentación. Los abogados que representan a los jóvenes implicados pidieron la suspensión de juicio a prueba y tareas comunitarias como castigo, pero los funcionarios del Ministerio Público se negaron a ello pues pretenden una condena como una justa pena.

Las defensas apelaron y, según informaron fuentes judiciales, hasta este martes tenían tiempo de presentar los recursos de casación. El fiscal Iván Grassi y la fiscal Claudia Salica tendrán tres días para responder y la Sala I de la Cámara Penal deberá sortear -con un plazo de 10 días- el juez que resuelva sobre las quejas. Martín Heredia Zaldo, Miguel Dávila Saffe y Juan Carlos Caballero Vidal (h) son las opciones.

Por todas estas cuestiones, habrá que esperar cerca de un mes y medio para que la audiencia de finalización se de en el fuero especial.