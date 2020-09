Quiénes son las 'viudas negras' y cómo cazan en San Juan

La mujer detenida y señalada como la principal sospechosa en el caso del jubilado hallado muerto en Chimbas, Irma del Rosario Calivar, fue identificada como una 'viuda negra' que seduce a sus víctimas con el único objetivo de obtener beneficios económicos, un tipo de estafa que pocas veces se denuncia por vergüenza en San Juan, según apuntaron fuentes policiales.

Tal y como publicó Tiempo de San Juan, la aprehendida que fue vista con el anciano fallecido -Carlos Luis Arena- cuenta con antecedentes penales de este tipo que datan de 2018 y 2019. Entre julio y octubre del año pasado sedujo a seis abuelos, a cinco de los cuales drogó con un medicamento, y les robó el dinero de sus jubilaciones a la salida de los bancos.

Fuentes de la División de Defraudaciones y Estafas detallaron que el modus operandi de estas delincuentes es orquestar un encuentro que parezca casual con sus víctimas, que siempre son hombres jubilados. Los días de cobro de jubilaciones y pensiones son el momento ideal para detectar a sus víctimas.

En las inmediaciones de las entidades bancarias, provocan encuentros supuestamente accidentales y, tras el primer contacto, estas mujeres que suelen tener entre 40 y 45 años -quizás las haya más jóvenes- entablan algún tipo de conversación para generar cercanía con sus presas.

Una vez que lograron captar a sus víctimas, simulan tener un interés de intimar con los abuelos a quienes convencen de extraer dinero, sacar préstamos o comprar electrodomésticos con tarjetas de crédito a su nombre. Tras haber compartido un café, las 'viudas negras' logran sus cometidos aunque en pocas oportunidades los damnificados se animan a radicar las denuncias.

"Hace un año se recibieron denuncias de este tipo. Son pocas las que se registran, pero no porque no sucedan sino porque las víctimas no quieren denunciar", indicaron.