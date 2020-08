Por la parálisis judicial, no avanzan contra el profesional que golpeó a una policía en pleno centro

Sigue el escándalo del grave hecho que vivió una policía el martes último en un bloqueo céntrico, donde fue golpeada por un vecino. Es que el hombre apuntado de agredir a una policía todavía no ha sido detenido, a pesar de que la denuncia ya fue realizada. Pero no se sabe que pasó, porque la Justicia no ha tomado medidas en el asunto; Flagrancia no se hizo cargo del hecho y el juzgado correccional aún no toma medidas.

Tal como adelantó este diario, fue el mismo subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, el que dio a conocer esta información en Paren las Rotativas. El sujeto estaría identificado, pero nadie dio a conocer su nombre. Sin embargo, fuentes policiales explicaron que se trataría de un profesional de la salud.

Este hecho pasó el martes por la mañana en una zona de Capital (ya fue desbloqueada). La policía estaba cumpliendo con su trabajo de retener y entrevistar a todas las personas que iban por el lugar. En cierto momento, este profesional intentó salir con su auto. Ella se lo impidió. Él le empezó a decir que era médico y que tenía que salir. La policía cumplió con su trabajo (no debía salir nadie de esa zona) y se lo impidió. Segundos después, este hombre golpeó con un codazo en la espalda de la uniformada -que cayó contra el piso-, explicaron fuentes policiales.

El atacante, después de esta situación, escapó del lugar y se ocultó nuevamente en su domicilio, explicó fuente policial. La mujer dio a conocer lo ocurrido. Minutos después, Flagrancia habría ido por el lugar pero no hizo nada ya que no había ninguna persona aprehendida.

La damnificada hizo la denuncia correspondiente en comisaría 3ra, investigación que después fue derivada a la seccional 5ta, informaron desde la Policía.

Por lo tanto, este profesional que atacó a la uniformada no está detenido. Además desde el Juzgado Correccional de turno todavía no ha tomado medidas en el asunto, porque están trabajando con un grupo reducido de personas, informaron fuentes allegadas.