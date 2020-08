Ladrones entraron a una barbería capitalina y robaron una fortuna en elementos de trabajo

View this post on Instagram

Este fin de semana fuimos vu00edctimas de robo! Entraron a la peluqueru00eda y se llevaron todas nuestras herramientas de trabajo! Y una gran cantidad de ropa que tenu00edamos en el local para venta!Algunas de las mu00e1quinas son estas que subimos! Les pido colaboraciu00f3n si se enteran! Y sobre todo que no compren ningu00fan artu00edculo que tenga procedencia dudosa! No colaboren con esas ratas inmundas que lo u00fanico que han logrado ha sido dejar sin trabajo a muchas personas!