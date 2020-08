Respondió la sanjuanina que le rayó el auto a una médica: reconoció que lo hizo y explicó por qué

Desiree Ferré, la joven madre acusada de rayarle el auto a la pareja de su ex, se defendió de las acusaciones y si bien reconoció las acciones, aclaró que no tiene nada que ver con celos. Es que según explicó a Tiempo de San Juan, su reacción fue en respuesta a las agresiones de la denunciante, quien además antes también le había rayado su propio vehículo.

Todo ocurrió este miércoles en la tarde, pero según la versión de Ferré en un contexto muy diferente. "Yo había ido a dejarle mis hijos al padre cuando ella me atacó y yo de bronca, cuando vi que mi hijo lloraba en una crisis de nervio, me saqué y me fui contra el auto, porque fue lo que ella hizo con el mío antes", relató la joven entre lágrimas. "Fue una acumulación de enojo, yo sé que estuve mal, pero yo ya venía aguantando cosas hace bastante y ese día exploté", contó.

Rayado de punta a punta.

Así está el auto de Desireé Ferrés, quien asegura que lo hizo la médica que ahora la denunció.

Según la versión de la mujer, además de los ataques de días anteriores, ese día ya estaba muy nerviosa porque tenía que ir a dejar a sus hijos a la casa de su ex para poder ir al médico oncólogo. "Se me juntó todo, porque no sólo era ella insultandome, sino que también quería irme rápido porque tengo tumores en los pechos a la consulta y cuando llegué mi ex me dijo que no podía dejarse los niños, creo que porque ella estaba ahí, y cuando le dije a él que no me podía hacer eso ella apareció por la ventana y me dijo de todo, mi nene de 5 años se tiró al piso a llorar, en una crisis de nervios", resumió.

Además, niega absolutamente que tenga que ver con una cuestión de celos, como dijo la denunciante. "Yo ese día iba con mi pareja, que estaba en el auto esperándome y vio todo. Ella piensa que todo lo que hago es para volver con ex, pero nada que ver. Lo único que quería era que ese día cumpliera con dejarse los niños y apenas tuve una discusión, porque con él no tengo problemas graves. Pero ahí fue cuando ella salió por la ventana a decirme de todo", insistió Ferré.

Ahora la mujer decidió que irá a la Justicia contra la médica, identificada como Leticia Celedón, no sólo para defenderse de la denuncia, sino también para que investiguen un ataque anterior que habría sufrido por parte de la denunciante. Ferré relató que hace algunas semanas cuando pasó por el negocio de su ex marido a buscar comida dejó el auto en la puerta de la vivienda del hombre y la médica y cuando salió se encontró con todo el frente del vehículo rayado.

"Estoy segura de que fue ella, porque cuando le pedí a mi ex las grabaciones de las cámaras no me las quiso dar, supongo que para protegerla. Ahora quiero que busquen esos videos para comprobar que el primer ataque lo recibí yo", adelantó la joven.

También quiere ir contra los amigos de la médica que compartieron el video en redes sociales sumándole una foto suya. El mayor miedo de Ferré es que esto pueda afectarla a ella en su trabajo, porque es docente. Además, su hijo mayor se vio muy afectado por la difusión de las imágenes con insultos y aseguró que ahora el niño ni siquiera quiere ir a la escuela. "Mi nene me dice 'la maestra me va a retar'", explicó conmovida.