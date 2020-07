Sorprenden a dos penitenciarias con sus amigos en El Pinar y terminan en la comisaría

Dos agentes penitenciarias juntos a dos muchachos fueron demorados y trasladados a la comisaría por violar la cuarentena. Los sorprendieron en la madrugada de este viernes dentro de un coche y la zona de El Pinar, en Rivadavia. Les iniciaron una causa contravencional.

No trascendieron los nombres de los involucrados, pero fuentes policiales señalaron que son dos mujeres guardiacárceles de 27 y 28 años que, supuestamente, salieron un rato antes de su guardia en el Servicio Penitenciario Provincial. Las chicas estaban en compañía de dos hombres de 33 años, agregaron. Los cuatro se hallaban dentro de un auto en una zona oscura próxima al Camping de El Pinar, en Rivadavia.

A eso de las 2 de la mañana, una patrulla policial de la Seccional 30ma recorría esa zona y vio el vehículo por lo que se acercó a identificar a sus ocupantes, dado que era extraña la presencia de estas personas a esa hora y en ese lugar. Las dos parejas dijeron que estaban charlando y tomaban una gaseosa.

Se constató que no hacían nada más que dialogar, el problema es que estaban violando las disposiciones judiciales sobre las restricciones para circular en medio de la pandemia. Los uniformados trasladaron a las penitenciarias y sus amigos a la comisaría y les abrieron una causa contravencional por el artículo 98 del Código de Faltas. Estos es por “inobservancia de disposiciones legales: el que no cumpla una disposición legalmente dictada por autoridad competente será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta trescientos jus (300 J), decomiso, clausura, inhabilitación, trabajos de utilidad pública, demolición y/o arresto de hasta treinta (30) días, salvo que el hecho constituya una infracción más grave y tenga prevista una pena distinta”, según señala la norma. Es decir, que las demoraron por no respetar la cuarentena y andar en la calle sin justificación.