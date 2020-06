La familia lo encontró tirado en la calle y gritando de dolor: hay dos hipótesis del episodio

Erick Vargas de 25 años fue encontrado por su familia este martes por la noche gritando de dolor cerca de la esquina de Caseros y Paula Albarracín, en el departamento Caucete. La familia rápidamente llamó a la Policía y dijeron que lo habían atropellado. La ambulancia llevó a este sujeto al hospital del departamento y quedó internado. Al mismo tiempo, personal de comisaría 9na empezó a investigar este hecho; con la sorpresa que no se halló ninguna señal de que este joven fue atropellado. Por esta razón, desde la seccional explicaron que podría haber sido atacado violentamente por otras personas.

Según contó fuente policial, el chico fue hallado minutos después de la media noche de este miércoles. Sus allegados -que viven a unos metros de donde lo encontraron- dijeron que lo escucharon gritar, que fueron al lugar y lo encontraron tirado y ensangrentado. Por esta razón la familia dijo primeramente esta hipótesis a la policía.

El análisis que hizo la Policía no encontró un indicio que este joven fue atropellado. En primer lugar los vecinos no escucharon el estruendo cuando se produce un choque. En la escena del hecho no se halló un plástico de algún auto, la frenada o rastros de un auto sospechoso. Y el otro indicio que los policías creen que fue un ataque, es por las lesiones que presentó: ya que fueron un traumatismo encéfalo craneal con pérdida de conocimiento, un corte en la frente y fractura de clavícula. Todas lesiones en la parte superior del cuerpo y no en la parte inferior como se podrían dar en un siniestro vial, explicaron.

Ahora el jefe de la seccional pidió que el médico legista se presentara en el centro de salud para estudiar las lesiones que este joven tuvo y constatar cómo fueron hechas. Otro de los datos que la policía desconoce es que si esta persona estuvo con alguien antes de este caso, porque la familia no lo sabía. Las declaraciones de la víctima son claves, pero todavía no puede hablar porque estaría conmocionado, explicaron fuentes policiales.