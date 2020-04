Por un caniche se armó una batahola entre dos familias en Santa Lucía

Una verdadera batahola se armó por la mordida de un perro a una nena, hace dos meses, en el barrio Colón, en Santa Lucía. Denuncias cruzadas, brutales golpizas, amenazas de muerte y otros ribetes que provocaron un escándalo entre dos familias vecinas de ese barrio.

Todo comenzó hace dos meses. Según una de las denunciantes, Patricia Vera (48), defendida por Filomena Noriega, dejaron salir a su perro caniche a la calle y, desgraciadamente, mordió a una chiquita de una familia, de apellido Olguín, la que vive a dos casas de Vera. Eso provocó la familia de la nena damnificada.

Ese día, familiares de la nena fueron hasta la vivienda de Patricia Vera, "me pegaron una piña y me tiraron contra un portón de chapa que tengo en mi casa. Fui hasta la subcomisaría Santa Lucía Este y los denuncié por la golpiza", dijo la mujer. A partir de ese momento, comenzó el infierno para los Vera, según contó Patricia.

Desde ese día, las agresiones, peleas e insultos comenzaron a ser una constante, según expresó Vera a este medio. "Les hice como tres denuncia en esa subcomisaría -Santa Lucía Este- y nunca hicieron nada. La cuarta denuncia fui a hacerla a la Central de Policía, con todas las pruebas, incluso con las amenazas contra mi hija por Facebook", afirmó.

Vera dijo que, después de esa denuncia, los Olguín estuvieron alrededor de dos semanas sin molestarla. Sin embargo, hace unos días -alrededor de una semana- volvieron los golpes e insultos. Según la denunciante, fue a comprar a un negocio que se encuentra al lado de la familia presuntamente golpeadora y sufrió un violento ataque.

"Fui con mi hijo, estábamos esperando para ser atendidos, vino uno de ellos -al que identificó como Enzo Olguín- y le metió una piña a mi hijo menor de edad. Me meto para que no le siga pegando y me pegó a mí. Ahí se viene la madre, el padre (Gustavo Olguín), las hermanas de Enzo y el novio de una de las chicas (Jesús Carabajal), y me siguieron pegando. También golpearon al novio de mi hija -un menor- y a mi esposo -Omar Solazzo, 57 años-. Todo adentro del negocio", relató.

Después de esa golpiza, Vera aseguró que su hijo se dirigió en su vehículo hacia la subcomisaría Santa Lucía Este para radicar la denuncia. Al regresar, los Olguín le habrían destrozado el vidrio del auto, ofuscados por la denuncia. "Después, fui a denunciarlos yo por las golpizas", sostuvo Patricia.

A la vuelta de esta última denuncia, "volvía caminando a mi casa y, en el camino, me encuentro a un pariente de los Olguín -Nicolás Castillo-, me puso un arma en la cabeza y me dijo que me iba a matar. Le dije que me matara, que no tenía miedo. No hizo nada y quedó ahí. Al día siguiente, el miércoles pasado, Castillo volvió a mi casa y me volvió a amenazar de muerte", dijo.

Después de ello, la mujer recurrió a defenderse por la vía legal y se contactó con Noriega, quien comentó que ya presentó, en principio, una orden de restricción de acercamiento de los Olguín. La denuncia es contra Enzo Olguín, Gustavo Olguín, Jesús Carabajal y Nicolás Castillo, por lesiones y amenazas.