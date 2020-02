Otra vez, los casos de violencia de género explotaron durante el fin de semana

Otra vez el fin de semana se convirtió en una película de terror para mujeres sanjuaninas. Es que desde el sábado en la noche al domingo en la mañana hubo tres hechos de violencia de género que terminaron con mujeres heridas y tres sujetos detenidos que serán juzgados en Flagrancia. Parece un espejo de lo que sucedió hace 7 días, cuando hubo cuatro detenidos por hechos violentos perpetrados contra sus parejas mujeres.

El primero en conocerse fue el ataque salvaje de un sujeto a su mujer luego de que ella intentara echarlo de su casa. La pareja tenía antecedentes por violencia de parte del hombre a su pareja y esta vez el sujeto la atacó con una llave de una camioneta y la amenazó con matarla él mismo o mandar a alguien a que la apuñalara.

En la madrugada, en Albardón, otra sanjuanina tuvo que vivir un infierno, esta vez por un supuesto "ataque de celos de su marido, quien la golpeó brutalmente luego de que ella dijo "mirá qué lindo que bailan los niños", en referencia a unos chicos de 13 años que se encontraban en el mismo cumpleaños que ellos.

Alejandro Solar, el detenido por el hecho de violencia en Albardón.



El sujeto, identificado como Alejandro Solar, luego intentó defenderse asegurando que fue una "reacción". Pero lo cierto es que el sujeto tras escuchar esto partió del lugar con su mujer a su casa y cuando ella no se lo esperaba, porque había salido al patio a fumar, la atacó, la arrojó al suelo, le tapó la boca para que no grite y la golpeó. El hombre la acusó de ser una "babosa" por el inocente comentario y no siguió pegándole porque los vecinos intervinieron. Solar se dio a la fuga, pero al día siguiente se presentó en la Seccional 18 a intentar justificar su accionar y quedó detenido.

El último de los casos que se conoció, también gracias a la intervención de Flagrancia, ocurrió cuando un sujeto llegó a su casa totalmente ebrio y le reclamó a su pareja que le diera dinero. Ante la negativa de ella, el sujeto respondió dándole una piña e increpándola. Fue el hijo mayor, esta vez, quien salvó a la mujer de un hecho que podría haber terminado peor. Al ver la escena, el joven de 18 años se interpuso y logró que Bondanza soltara a la mujer. "Vos no le vas a pegar más a mi mamá, ya no soy un niño".