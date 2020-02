Alarmante: en menos de 24 horas se registraron 4 casos de violencia de género en San Juan

Durante la jornada del último viernes y el pasado sábado la Justicia sanjuanina pudo intervenir en 4 casos de violencia de género. Esto no quiere decir que no existan más. Simplemente son aquellos en donde se pudo hacer la denuncia, quedando todavía un largo trabajo por hacer en aquellos que permanecen en secreto. Dos de estos episodios ocurrieron en el departamento de Rawson, en tanto que los restantes sucedieron en 9 de Julio y Albardón. Todos con características aterradoras para las víctimas y los hijos de las mismas.

En Albardón una mujer vivió una verdadera pesadilla en la noche del pasado viernes, al ser brutalmente golpeada con una pava eléctrica por su pareja, quien estaba en un aparente estado de ebriedad. El atacante la dejó muy mal herida y se dio a la fuga. Hasta el momento no aparece.

Otro hecho de violencia de género se registró a las pocas horas de iniciado el pasado sábado siendo aproximadamente las 10:30 de la mañana. La víctima se encontraba en su casa del barrio Huarpe de Rawson junto a su pareja con quién convivía en la actualidad (pese a que tiene restricción de acercamiento judicialmente ordenado). Todo ocurrió después de haber ingerido bebidas alcohólicas en una noche de excesos y en las horas posteriores cuando el hombre se tenía que ir a trabajar y quería irse en la moto de la perjudicada. La misma se la negó por considerar que su pareja no estaba en condiciones para conducir y por tal razón fue brutalmente golpeada. En este caso el agresor incluso llegó a retener en la vivienda a 5 menores y a rociar con nafta todo el recinto para prenderlo fuego. Por suerte quedó detenido.

Las manchas en el suelo son de la nafta que espació el agresor.

También sucedió algo lamentable en Albardón con una mujer que fue brutalmente atacada por su ex pareja y un bebé de apenas nueve meses que resultó herido por amortiguar el golpe. Según informaron fuentes de Flagrancia, la ex pareja se reunió en el domicilio que compartían antes de separarse, ubicado en Villa Villicum, en Albardón, con el fin de recomponer la relación de un año y medio que habían terminado hace dos meses.

La mujer, de la cual no se revela su identidad con el fin de protegerla, llegó hasta el domicilio con su bebe de 9 meses y allí fue recibida por su ex pareja y padre de su hijo. Lejos de mantener una charla amistosa como habían acordado, el sujeto, identificado como JA, del cual no se revela la identidad para proteger a la víctima, la encerró, la atacó y la trató de asfixiar al punto de dejarla casi inconsciente.

Producto del ataque, la mujer quedó totalmente debilitada, al punto de que se le cayó el bebe de los brazos, lo que terminó provocándole lesiones al pequeño.

Además de la violencia ejercida hacia su ex pareja, JA estrelló el celular de la mujer contra una pared. En este caso el agresor quedó detenido.

Por último en la mañana del pasado sábado, un sujeto golpeó ferozmente a su pareja delante de sus hijos y quedó aprehendido por el Sistema Especial de Flagrancia en violencia de género.

Según denunció la víctima, el hombre había estado bebiendo alcohol junto a su padre y la pareja de este en la puerta de su casa del Lote Nro 32 del departamento Rawson hasta las 5 de la mañana de este sábado. En un momento dado, el golpeador ingresó al domicilio agrediéndola verbalmente mientras ella intentaba descansar junto a sus hijas.