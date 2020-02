Mandaron al penal al cabo que golpeó a su pareja, también policía, en Rivadavia

Durante la mañana de este martes, el cabo del Grupo G.A.M. de la Policía de San Juan, identificado como Cristian Daniel Saromé (36), fue trasladado hacia el Servicio Penitenciario Provincial, por decisión del juez Eduardo Raed, a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción, luego de que se presentara en Tribunales y fuera informado de lo que se lo acusaba. Ya estuvo más de una semana en los calabozos de la Comisaría 13ª -tiempo máximo que permite la ley Argentina- y, por lo tanto, fue enviado al penal. Está imputado de coacción y lesiones leves agravados por el vínculo, en perjuicio de su pareja, la agente María Eugenia Villalobos.

Hace una semana, la víctima se acercó por este medio y se animó a contar el calvario que vivió mientras estuvo en pareja con el miembro de la Fuerzas Policiales. El peor de los sucesos que padeció fue, justamente, la gota que rebalsó el vaso y por el que se decidió denunciarlo.

Precisamente, ocurrió durante la cena del pasado lunes 10 de febrero. "Estábamos por comer y comenzó a hablar de mi cumpleaños, que es el próximo sábado. Me dijo que la iba a pasar con él y no con mi familia, como yo quería. Como me negué, se enojó, se levantó de la mesa y se fue hacia la puerta de mi casa (ubicada justo frente a la Universidad Católica de Cuyo)", afirmó.

Luego de ello, siguió una discusión, hasta que Saromé le propinó un fuerte cabezazo en su frente, dejándola completamente inconsciente. En ese momento, el sujeto escapó de la escena y fue la hermana de la víctima quien la ayudó a volver a la normalidad. "Una vez que me desperté, llamamos al 911 y cayeron varios policías a auxiliarme. Me llevaron al hospital Rawson, donde me diagnosticaron un traumatismo de cráneo", relató.

Lo peor de este hecho fue que, durante la madrugada del martes, el cobarde policía decidió pedirle ayuda a su jefe del Grupo G.A.M., y juntos fueron hacia la Comisaría 13ª a presentarse por la denuncia contra Saromé. "Le iban a quitar el arma pero su jefe dijo que no y, por ende, todavía tiene él su arma. No sé dónde porque está detenido pero lo que sí sé es que no le retuvieron el arma reglamentaria", afirmó Eugenia.