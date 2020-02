El calvario que sufrió una agente por parte de su pareja policía: "Hasta me apuntó con su arma"

Un verdadero infierno fue lo que vivió una joven agente de la Policía de San Juan. Se trata de María Eugenia Villalobos, de 28 años, quien ejercía sus funciones en la división Cuerpos Especiales. Estuvo en pareja durante dos años con un sujeto, identificado como Cristian Daniel Saromé (36), cabo del Grupo G.A.M., quien le desfiguró la cara a la chica en lo que fue -al menos hasta el momento- el último episodio de violencia que le tocó vivir.

La víctima llegó hasta este medio para contar ese hecho que le dejó varios moretones en su rostro y, también, se animó a hablar sobre hechos anteriores que ya marcaban el perfil violento del cabo. "Pero yo soy muy callada, no me animaba a denunciarlo, le tenía mucho miedo", llegó a decir la joven.

Respecto al último suceso, y que motivó la denuncia, la agente comenzó diciendo que fue durante la cena del pasado lunes. "Estábamos por comer y comenzó a hablar de mi cumpleaños, que es el próximo sábado. Me dijo que la iba a pasar con él y no con mi familia, como yo quería. Como me negué, se enojó, se levantó de la mesa y se fue hacia la puerta de mi casa (ubicada justo frente a la Universidad Católica de Cuyo)", empezó.

Cristian Saromé, cabo del Grupo GAM

Luego de ello, siguió una discusión, hasta que Saromé le propinó un fuerte cabezazo en su frente, dejándola completamente inconsciente. En ese momento, el sujeto escapó de la escena y fue la hermana de la víctima quien la ayudó a volver a la normalidad. "Una vez que me desperté, llamamos al 911 y cayeron varios policías a auxiliarme. Me llevaron al hospital Rawson, donde me diagnosticaron un traumatismo de cráneo", relató.

Lo peor de este hecho fue que, durante la madrugada del martes, el cobarde policía decidió pedirle ayuda a su jefe del Grupo G.A.M., y juntos fueron hacia la Comisaría 13ª a presentarse por la denuncia contra Saromé. "Le iban a quitar el arma pero su jefe dijo que no y, por ende, todavía tiene él su arma. No sé dónde porque está detenido pero lo que sí sé es que no le retuvieron el arma reglamentaria", afirmó Eugenia.

La muchacha también se animó a contar otro episodio que le ocurrió el pasado fin de semana. "Fue el sábado, iba a ir a comprar cerca de mi casa y cuando veo, era él -por Saromé- en su auto diciéndome que me suba a su auto. Estaba sacado y me llevó por un callejón en Zonda. Hicimos como 30 minutos por una huella hasta un lugar donde no había nadie. Me apuntó con su arma y después se la puso en su boca. Me decía `¿ésto querés lograr? Andate, tenes 3 minutos para correr y que no te haga nada´; yo le decía que por favor no me hiciera nada por mis hijos (tiene dos chicos de 8 y 3 años)", contó la joven.

Finalmente, la damnificada dejó un mensaje para todas aquellas mujeres que, por miedo o por el motivo que sea, no se animan a denunciar a su pareja. "Yo soy muy callada y realmente me costó muchísimo denunciarlo, pero tienen que hacerlo. Es muy necesaria la denuncia, sino no paran".

Par ampliar la información, mirá el relato de la joven en primera persona: