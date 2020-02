A un año del dolor: el desgarrador mensaje de la familia de Myriam Morales

El pasado 15 de febrero se cumplió un año del femicidio de Myriam Morales, una mujer que fue brutalmente asesinada en manos de su ex pareja Mariano Valdéz, quien permanece detenido en el Penal de Chimbas aguardando la condena. Valdéz la mató de siete puñaladas, por lo que murió desangrada ante la cantidad de heridas de profundidad que tenía en su cuerpo. Era su ex novio, con quien mantuvo una relación amorosa e incluso convivió durante dos meses con él, en una época en la que estuvo separada de su marido y padre de su hijo. Sin embargo, el noviazgo no prosperó y retomó el vínculo con su esposo. Entonces comenzó a hostigarla y perseguirla hasta matarla.

El asesino huyó de la escena en la moto de la víctima y permaneció prófugo durante doce días, lo detuvieron y fue enviado a la cárcel. Tres meses después, el magistrado titular del Cuarto Juzgado de Instrucción lo procesó por homicidio agravado por haber sido cometido por violencia de género y también por hurto simple.

Al cumplirse un año del femicidio, su hermana escribió un doloroso mensaje por las redes sociales.

“Sólo un Monstruo pudo hacerte tanto daño. Un año y tú asesino, si bien esta preso, aún no está condenado. La justicia es lenta y hasta a veces injusta, como injusta fue tu muerte” posteó Adriana Morales.

Luego relató cómo sobreviven con la tragedia ocurrida el pasado 15 de febrero: “Nosotros seguimos cómo podemos, apoyándonos unos en otros, conteniendo a los frágiles. Cuidando y acompañando a tu Hijo que no deja un sólo segundo de pensar en vos. En esa mamá que no pudo despedir que no va a volver a abrazar y decirle cuanto, la ama y cuanta falta le hace”

Al finalizar concluyó: “Aunque por dentro nos duele el alma y sólo esperamos el día de nuestro reencuentro, mientras tanto luchamos para que se haga justicia y que ese monstruo quede tras las rejas de por vida. El resto de la familia, amigos/as y conocidos te recuerdan con afecto y mucho dolor”.