No vio el semáforo en rojo y se dio un "palazo" en Capital

En la mañana de este viernes se produjo un fuerte siniestro vial en una esquina muy transitada del centro que por suerte no dejó heridos de gravedad. Todo sucedió cerca de las 9:30 de la mañana en Capital, cuando un auto particular marca Peugeot circulaba de norte a sur por Av. Rioja y no vio el semáforo en rojo. Para desgracia de ambos en ese momento venía transitando a gran velocidad un taxista por calle General Paz en dirección este a oeste que terminó impactando el vehículo particular desde atrás.

Según contaron testigos presenciales del hecho el auto Peugeot fue el que no vio el semáforo en rojo y terminó con el paragolpes desprendido, en tanto que el taxista sufrió daños considerables en la parte delantera del auto.

Más tarde se hizo presente la policía y los servicios de salud y pudieron constatar que ninguno de los sujetos había sufrido heridas de gravedad. Solo una pequeña herida del chofer del Peugeot que fue identificado como Hidalgo Gallardo de 26 años. Por otra parte, chofer del taxi, llamado Lucas González de 26 años, no presentó ningún tipo de secuela por el fuerte impacto.