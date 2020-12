Dos ancianos y una discusión mortal en Concepción

No resultaba llamativo que entre el dueño de la propiedad y el inquilino no congeniaran, pero esa áspera relación se potenciaba el doble porque los dos ya eran viejos y de pocas pulgas. Y nunca faltaban motivos para cruzarse. Como aquella tarde de marzo de 1971, que los encontró con unos tragos encima y otra vez discutieron, con la diferencia que esa vez uno no vivió para contarla.

Ahora son recuerdos, pero hace 49 años, el suceso policial ocupó un titular a todo lo ancho de una página del antiguo diario Tribuna. Sus protagonistas, dos septuagenarios: Julio Ponce, de 72 años, y Juan Pascual Espinoza, de 70, dos viejos cascarrabias que se conocían de hace tiempo pero que aparentemente se odiaban.

Espinoza, junto a su mujer y su hijo, le alquilaba una casa a Ponce sobre la avenida Rawson, en Concepción. En realidad, compartían la propiedad, dado que éste último vivía en una construcción ubicada en el fondo del mismo terreno. Es así que se veían las caras todos los días. Esa misma monotonía parece que fue sembrando la discordia entre ambos por algunos malos modos y la mínima diferencia por la propia convivencia. Y si bien sabían llevarse, de vez en cuando sacaban a relucir sus problemas. Lo único que los unía a ambos era el gusto por el vino, pero eso también los desinhibía a la hora de decirse las cosas.

Recuerdo. Foto en el lugar de los hechos. Fuentes: diario Tribuna.

Un recorte periodístico señaló que la relación entre los dos ancianos se fue deteriorando tanto que se tornaron continúas las agrias discusiones y los insultos, pero no llegaban a las manos.

Eso mismo sucedió la tarde del 13 de marzo de 1971. La versión de un diario dice que Espinoza y Ponce se sentaron a beber desde la siesta. El relato del propio Espinoza consigna algo distinto, indica que Ponce estaba tomando solo. Que él almorzó en la casa de su cuñado, que llegó a eso de las 16 a la propiedad de avenida Rawson y se encontró con Ponce, que ya estaba borracho.

Nunca se supo quién empezó. Espinoza aseguró que, como en otras ocasiones en que Ponce se embriagaba, éste lo provocó y comenzó a insultarlo. No quiso seguirle la corriente, entonces pasó de largo en dirección a su rancho con intenciones de acostarse e ignorar al dueño de la propiedad. Por el contrario, Ponce lo siguió y continuó profiriendo maldiciones, declaró el inquilino. Según él, el otro hombre mayor se envalentonó, agarró un palo y lo golpeó. Eso generó su reacción. Enojado por la cobarde agresión, entró a su habitación, sacó un hierro que guardaba debajo del colchón y salió a enfrentar a Ponce. Ahí fue que, fuera de sí, le propinó unos golpes en la cabeza con la barreta.

Ponce no pudo defenderse ni soportó el ataque. Al tercer golpe cayó en el piso. Espinoza después fugó, mientras que su mujer y su hijo pidieron ayuda para auxiliar al hombre de 72 años. A las cuatro horas murió en el servicio de urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Y esa misma noche detuvieron a Espinoza, que no era un delincuente y no tenía adónde escapar.

En octubre de ese mismo año, Juan Pascual Espinoza fue sometido a juicio escrito. En su defensa esgrimió que reaccionó en respuesta a la agresión de Julio Ponce. Su abogado sostuvo que el ataque fue en defensa propia y que actuó en un estado de emoción violenta por provocación, los insultos y el golpe que le dio la propia víctima. Para el fiscal no hubo nada de eso y pidió la pena de 10 años de cárcel. El juez coincidió en que el crimen se encuadraba en la figura de homicidio simple y lo condenó a 8 años de cárcel.