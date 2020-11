Mirá el impactante video del ataque de 4 balazos a un prestamista de Santa Lucía

Se conocían del barrio y eran casi amigos, pero algo pasó. El martes último, uno de ellos fue a buscar al otro a su casa. Le exigió dinero y, como éste último no quiso darle, el visitante arremetió con furia con un revólver. Le efectuó cuatro balazos que podrían haberle costado la vida.

El brutal ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de una vivienda vecina. El destinatario de la agresión fue un joven prestamista y el agresor, un supuesto adicto a las drogas. El violento episodio sucedió cerca del mediodía del martes en la puerta de la casa de la víctima, en las calles Ramón Franco y Santa Fe, en Santa Lucía. Esto es a cuatro cuadras de la Seccional 5ta y a tres de la sede municipal, en el corazón del departamento.

Darío Jesús Cortez, el prestamista de 30 años que sufrió la agresión, estaba desayunando con su pareja a eso de las 11 cuando llamó a la puerta un conocido suyo, llamado Rodrigo Ocampo, denunciaron públicamente los familiares de la víctima. Este muchacho llegó en moto. Noelia Herrera, la mujer de Cortez, sabe su nombre porque conocen de hace años a Ocampo del barrio y saben que se mueve en el mundo de la droga, aseguró.

“Mi marido se demoró en salir porque se estaba cambiando. Cuando salió, según me cuenta, este muchacho le pidió plata. Mi marido le respondió que no tenía, que no podía darle. Este otro chico ahí le dijo: ` ¿así que no me vas a dar? Te voy a matar…´ Y sacó el arma y comenzó a dispararle”, relató Noelia.

Cortez recibió un disparo en la pierna derecha y otro en la izquierda. Un tercer proyectil le rozó una de esas extremidades y un cuarto balazo le dio un glúteo. Este último cuando intentaba refugiarse dentro de su casa. El atacante, identificado como Rodrigo Ocampo, subió presuroso a su moto y escapó por calle Ramón Franco hacia el Norte.

El caso ahora es investigado por los policías de la Seccional 5ta, pero el agresor todavía sigue prófugo. Los familiares de Cortez afirman que no hubo ningún problema personal ni deudas por dinero entre ellos. Creen que el otro muchacho estaba drogado y que sólo fue a pedirle dinero porque se conocen y sabe que es prestamista.