Este es el conductor de la camioneta que mató a los sanjuaninos en Pinamar

San Juan sigue conmovida por la muerte de los tres ocupantes del auto manejado por el sanjuanino Daniel Camino, una tragedia desatada aparentemente por la imprudencia de un bonaerense que se cruzó de carril en una curva y los impactó frontalmente, de lleno, el domingo por la noche en la Ruta 11, entre Mar de Ajó y Pinamar.

El conductor de la Ford Ranger es Diego Zaupa, quien iba junto a Juan Ayciriex y Alfredo Sanmillán. Según cita el diario Telégrafo, en base a datos policiales, Zaupa estaba al mando de la camioneta que habría disparado la escena dantesca en la congestionada ruta costera. “La fiscalía interviniente caratuló el hecho como homicidio agravado y corroboró que el siniestro se produjo por un adelantamiento indebido. La inspección ocular realizada en el lugar, sobre una cinta asfáltica que en ese tramo tiene dos únicos carriles -ascendente y descendente-, constató que existía una delimitación por zona de curva con doble línea de color amarilla”, cita el mencionado medio.

Diego Zaupa es oriundo de General Madariaga, Buenos Aires.

El clima al momento del accidente era bueno, con buena visibilidad, y el asfalto no estaba húmedo, y lo que se investiga es si Zaupa intentó adelantar y no llegó a tiempo a su carril, en una zona no autorizada para sobrepasar vehículos, lo que provocó que la camioneta tocara primero a un Volkswagen (conducido por Sergio Gustavo Ayas, oriundo de Balvanera), y luego chocara de frente al auto de Camino (63). Este último viajaba junto a su padre, Alberto Camino (81), y su yerno Nicolás Miranda (32), y los tres murieron instantáneamente por el tremendo impacto.

Según el citado diario, Zaupa, San Millán y Ayciriex fueron trasladados al hospital de Pinamar pero sólo se quedaron en observación, sin heridas de gravedad.

Los tres ocupantes de la Ford Ranger son oriundos de General Madariaga, localidad cercana al lugar del hecho. Por lo que figura en su cuenta de Facebook, Zaupa es un hombre joven, tiene un hijo pequeño, y trabaja en el exclusivo barrio privado La Herradura, un complejo con club hípico, canchas de polo, club house, lagos y seguridad ubicado en Pinamar, muy cerca del choque que destruyó a la familia sanjuanina.