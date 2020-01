Roban $200 mil a un peluquero en Santa Lucía y de la bronca decide mudarse de la casa

Ni el sistema de alarma ni las cámaras de seguridad, evitaron que ladrones entraran a la casa de un peluquero en Santa Lucía y le robaran 200 mil pesos en efectivo. El hecho golpeó tanto a su familia que decidieron mudarse de la vivienda.

Esto pasó entre la tarde del domingo y los primeros minutos de este lunes en una coqueta casa en el callejón Lencina, al Este de calle Gorriti. La Policía informó que allí alquila un joven peluquero de apellido Dávila junto a su mujer y sus hijos, quienes denunciaron el robo en la Seccional 5ta de Santa Lucía.

La familia no quiso hacer declaraciones. Lo que trascendió de la Policía fue que los Dávila se ausentaron por algunas horas de la vivienda y en ese lapso unos delincuentes saltaron el alambrado perimetral y violentaron una de las puertas de acceso. Los desconocidos revisaron todo el interior y sustrajeron esos 200 mil pesos del interior de un mueble, explicaron las fuentes. Eran ahorros, dijeron. Se cree que robaron otras cosas, pero en la Policía no tenían detalles dado que la pareja estaba muy nerviosa y no le pudieron tomar muchos datos, señalaron. Por eso esperaban la ampliación de la denuncia.

El robo llamó la atención porque la vivienda cuenta con sistema de alarma y hasta con cámaras de seguridad, de modo que los investigadores están averiguando qué pasó. La familia está tan mal por el ataque de los delincuentes, que resolvió abandonar la casa y mudarse a otro lado.