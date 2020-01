Comerciante denuncia a 'proveedor traidor' que trabaja con mueblerías sanjuaninas

El dueño de una mueblería situada en el centro sanjuanino denunció a un proveedor que lo habría estafado por $9.000 y, aunque la suma no parezca exorbitante, advierte que no es el único comerciante víctima del acusado quien implementaría un curioso modus operandi para hacer caer a sus presas, por lo que teme que sean más los perjudicados.

El denunciante -que prefirió resguardar su identidad- explicó que el presunto estafador no era un desconocido sino que era un proveedor con el que mantenía una buena relación laboral, pero que a fines del año pasado cambió rotundamente. Según cuenta, el 21 de noviembre último, el sujeto identificado como Juan Alberto Picón le ofreció un juego de sillas que de inmediato pagó por adelantado, haciéndole firmar un pagaré, sin embargo la mercadería nunca llegó.

"Él pasaba por el local y me traía almohadas, también vendía livings. Un día me mostró el juego de seis sillas y lo compré de buena fe. En el fin de semana siguiente debía llevármelo pero comenzó con una catarata de excusas y no se presentó", detalló y siguió: "Me seguía contestando los mensajes y me reconocía su deuda, pero siempre le pasaba algo y no cumplía. Hasta que decidí denunciarlo".

A principios de enero acudió a la sede policial y casi dos meses después del hecho, le dio intervención a las autoridades. Es que dijo que ya se había enterado que con otras personas había hecho lo mismo.

"Me sorprendió que hiciera esto y desapareciera. Además, no soy el único estafado. Se que hay otros comerciantes que cayeron en su trampa. Quizás contarlo ahora le pueda servir al resto y que no vuelva a pasar", indicó el propietario Arte Hogar, situado en Santa Fe y Tucumán.

Acorde al relato del damnificado que radicó la denuncia en la División de Defraudaciones y Estafas, el hombre que ahora es investigado por la justicia entregó cheques sin fondos en otras mueblerías con las que trabajaba. "Con todos debe haber hecho lo mismo, primero entra en confianza y después da el golpe", sostuvo.

Luego de la exposición realizada en la Central de Policía, la fuerza notificó al sindicado y lo mandó a declarar, pero desde la Policía aseguraron que no apareció. Es por ello que la supuesta víctima, quien también le envió una carta documento recriminándole la devolución del dinero, está segura que el acusado sigue haciendo de las suyas con otros comerciantes.